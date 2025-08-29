安坑輕軌 9月起推150元月票

2025/08/29 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕為降低新北安坑輕軌通勤族的負擔，並培養學生族利用大眾運輸習慣，新北大眾捷運公司自今年九月起至明年一月推出限時一五○元「安坑小資卡」月票，購卡後卅天內可無限次數搭乘安坑輕軌，還可以在次月底前兌換專屬好禮。

捷運公司指出，限量紀念卡設計以三枚五十元銅板作為意象，結合安坑輕軌「K」代碼及路線色彩，兼顧實用性與收藏紀念價值；安坑輕軌沿線有陽光運動公園、耕莘醫院、中小學與科技大學等地點，希望優惠方案吸引休閒、就醫與通學民眾，培養學生善用大眾運輸的習慣。

捷運公司說，未來將持續觀察成效並滾動檢討優惠，也逐步擴大多元票證應用範圍。

此外，深坑、新店、八里、板橋及三重等區五條路段共一一二格路邊汽車格，從九月一日起收費管理，落實「使用者付費」原則，提升車位周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺指出，深坑區文山路二段（平安橋至喜樂橋間）收費時段為週一至週日八點至十八點，新店區安華公園周邊路段週一至週五從七點至廿點，八里區埤頭二街路邊汽車停車格，週一至週五從七點至廿點，三重區新北大道一段二○六巷收費時段為週一至週五的七點至廿點，都是每半小時十元；板橋區四川路一段路邊汽車停車格，週一至週五自七點至廿點，每半小時十五元。市府將持續檢討現有免費路邊停車格使用情形。

