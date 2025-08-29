新店YouBike 民怨連走9站借不到車

新北市議員陳乃瑜指出，民眾頻頻陳情新店地區部分YouBike租賃站經常無車可借。（陳乃瑜提供）

2025/08/29 05:30

新和國小周邊非尖峰車子也少 交通局開罰5千 督促達90％見車率

〔記者黃子暘／新北報導〕九月一日即將開學，新北市議員陳乃瑜質詢指出，民眾頻頻陳情新店地區部分YouBike租賃站無車可借，如永安街、永平街一帶共有九個租賃站，應有二一五台車，卻有民眾連走九站都借不到車，要求交通局督促改善，否則影響學生通勤。交通局副局長林麗珠表示，廿五日已依合約開罰廠商五千元，開學日將督促廠商達成九十％見車率。

請繼續往下閱讀...

議員憂快開學影響通勤

陳乃瑜指出，暑假尚未結束，租車需求卻已如此吃緊，開學後如何滿足學生通勤需求？新店新和國小周邊永安街、永平街一帶共九站，應配置二一五台車，但非尖峰時段，可租賃車輛都寥寥無幾，文山國中周邊站點也面臨相同問題。

陳乃瑜質疑，新北市府應監督YouBike調度改善，否則開學後，將影響市民及學生通勤不便。

林麗珠表示，經調閱資料前陣子確實有無車可借的狀況，已經依照合約對廠商開罰，並要求廠商加強調度車輛、維持見車率九十％；交通局有後台資料可以調閱，如有長時間無車，均有資料可據為開罰，開學日交通局將督導確認相關站點有車可借。

交通局加強稽查頻率

交通局簡任技正吳政諺指出，針對新和國小周邊無車狀況，廿五日共開罰廠商五站共五千元，過往無類似狀況，經詢問廠商為分配人員認為相關站點租借人數較少，以為可晚點調度，文山國中案經議員反映後將展開調查。

吳政諺說，對於各租賃站點，如見車率未能達標，將依合約開罰，一站罰一千元，二○二八年換約時將提高罰金，目前將加強稽查頻率，九月一日開學潮，市府將針對捷運、校區等周邊租賃站加強稽查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法