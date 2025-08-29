為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    捷運三鶯線進度93％ 陶瓷老街站有「藝」思

    藝術家劉鎮洲創作「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。（記者翁聿煌攝）

    藝術家劉鎮洲創作「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/29 05:30

    「玩陶」 70藝術家創作陶板鑲嵌站內 「有趣」 邀請日本藝術家打造

    〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線進度達九十三％，三鶯線沿線各站體也大致完工，其中LBO9陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，聚集全台將近七十位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。

    12座車站 站站有公共藝術

    捷運工程局長李政安說，捷運三鶯線預計年底完工，全線十二座車站，站站皆有公共藝術。日本藝術家大塚麻子打造「有趣」公共藝術作品，就放置在陶瓷老街站的戶外公園，作品理念源自於鶯歌風貌，她認為鶯歌是台灣知名陶瓷之鄉，遊客漫步鶯歌老街時，都可以看到陶瓷製品，當民眾欣賞「有趣」作品時，就如同走進陶瓷店家般，富有在地文史風情。

    此外，陶藝家劉鎮洲邀請全台近七十位藝術家聯手創作陶板，每幅都別具特色，鑲嵌在捷運站柱體「玩陶」，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，未來旅客一出站，迎面而來的是鶯歌陶藝的多元創意，三鶯線通車後不僅帶來旅遊與通勤便捷，更是串起旅客與藝文的重要媒介。

    29列電聯車 自動駕駛動態測試

    捷運局指出，目前捷運三鶯線廿九列電聯車已全數就位，正進行自動駕駛動態測試，預計十月進行全線系統整合及穩定性測試。

    三鶯線 估明年6月完工通車

    立委蘇巧慧表示，捷運三鶯線工程總經費五百多億，是她和立委吳琪銘共同爭取，二○一七年行政院納入前瞻基礎建設，三鶯地區民眾期盼已久的捷運三鶯線，預計將於明年六月完工通車，蘇巧慧強調，搭配這幾年陸續完工的交通建設，包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、三鶯大橋改建等，鶯歌對外的交通路網連結將更加完善。

    為完整串連新北和桃園共同生活圈的交通路網，蘇巧慧積極和中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院也已核定，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，提升兩區捷運路網。

    大塚麻子打造「有趣」公共藝術作品，作品理念源自於鶯歌風貌。（記者翁聿煌攝）

    大塚麻子打造「有趣」公共藝術作品，作品理念源自於鶯歌風貌。（記者翁聿煌攝）

