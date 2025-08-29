為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八掌溪河床長達數百米「垃圾帶」 中央允清除

    立委王美惠居中協調中央部會負起清理八掌溪河床及沙洲「垃圾帶」的全責。（立委王美惠服務處提供）

    立委王美惠居中協調中央部會負起清理八掌溪河床及沙洲「垃圾帶」的全責。（立委王美惠服務處提供）

    2025/08/29 05:30

    上游由環境部清理 下游由水利署處理 一週內提出規劃

    〔記者丁偉杰、楊金城／綜合報導〕嘉義縣市交界永欽一號橋下八掌溪河川行水區早年堆置的「垃圾山」，近來因颱風、豪雨接連肆虐下，沖刷出一條長數百公尺的「垃圾帶」數量驚人，有阻礙排水、環境污染之虞。立委王美惠昨質詢要求中央協助解決，環境部長彭啓明及經濟部次長何晉滄允諾，上游垃圾由環境部負責清除，下游部分則由水利署處理，一週內提出清理規劃。

    嘉縣市交界永欽一號橋下 面積4公頃

    嘉義市垃圾從一九六九年起就傾倒於湖內里八掌溪河川行水區的垃圾堆置場（俗稱垃圾山），迄一九九七年堆置場封閉為止，累積近卅年的大量垃圾，此次經豪雨、水流沖出的面積高達四公頃，畫面怵目驚心。上週環境部、水利署及嘉義市政府會勘，但未達成具體清理共識。

    立委王美惠要求協助 促儘速落實作業

    王美惠在立法院財政委員會質詢，要求中央協助解決問題，才獲得彭啓明、何晉滄允諾由中央負起清理全責。王美惠說，行政院早在一九九八年核定「河川行水區內垃圾棄置場處理計畫」，規劃拆除六處位於河川行水區、危害安全的垃圾場，其中包括嘉市湖內里垃圾堆置場，此次風災證明當年未徹底清除，才釀成今日惡果。

    王美惠說，清理工程將是一大挑戰，肯定中央一肩扛起責任，期待儘速落實清理作業，為民眾解除潛在環境與健康威脅。

    台南災損屋 公所免費代拆、清運廢棄物

    此外，丹娜絲災後，台南市截至目前申請委託政府代拆的災損屋有一四五戶，經台南市工務局籌辦，即日起由十七個災區公所進場免費代拆及廢棄物清運作業，台南市長黃偉哲昨天前往學甲區視察房屋拆除情形，再到西港區視察政府協力廠商修繕災屋，叮囑注意施工安全，並呼籲需要政府幫忙拆掉災屋的民眾，儘速在九月底前洽區公所登記，自拆則補助二萬。

    黃偉哲說，如是弱勢戶，政府也是免費幫忙修繕屋頂。西港受災戶拿出「感謝市府媒合，台南加油」的手寫標語牌表達感謝。

    嘉義縣市八掌溪河床及沙洲此次經豪雨沖出的「垃圾帶」面積高達4公頃，畫面怵目驚心。（立委王美惠服務處提供）

    嘉義縣市八掌溪河床及沙洲此次經豪雨沖出的「垃圾帶」面積高達4公頃，畫面怵目驚心。（立委王美惠服務處提供）

