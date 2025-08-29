離岸風電海鼎一 環差決議補正再審

2025/08/29 05:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部昨召開海鼎一環差第三次初審，環團與居民抗議指出，此次新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，影響潮間帶生態、威脅蚵農生計，會中環委認為，由於海鼎一未取得三之二期開發權，建議取得核配後再審查，並加強在地溝通、了解該案範圍及海纜上岸段與潮間帶、鄰近養殖業的相對位置，擬定減輕對策及監測計畫，決議補正再審。

居民抗議影響生態、威脅生計

該案開發單位為科里歐永續能源公司，其顧問公司說明計畫內容，納入彰化縣南側廊道設風機方案。彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有表示，過去三年來離岸風場開發，因打樁造成海床擾動，導致水質濁度上升，蚵殼卡了大量泥沙而減產，根本是在潮間帶「開腸剖肚」。

芳苑蚵農洪秋岳憤怒地說，以往牡蠣大概一年至一年半收成，但自海上風機施工以來至少三年未能收成；在地居民李國忠更表示，蚵農一年損失逾二○○萬元。

最後環評委員要求，以最劣情境模擬對海域水質、海床及底棲生物棲地、潮間帶等影響，研擬減輕措施，也應評估上岸段範圍避開芳苑鄉潮間帶及專用漁業權漁場等區域；圖示呈現風場及海纜上岸段與潮間帶、鄰近養殖業的相對位置，擬減輕對策；應持續與利害關係人及團體的溝通等，建議補充修正後再審。

