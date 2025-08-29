為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    離岸風電海鼎一 環差決議補正再審

    2025/08/29 05:30

    〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部昨召開海鼎一環差第三次初審，環團與居民抗議指出，此次新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，影響潮間帶生態、威脅蚵農生計，會中環委認為，由於海鼎一未取得三之二期開發權，建議取得核配後再審查，並加強在地溝通、了解該案範圍及海纜上岸段與潮間帶、鄰近養殖業的相對位置，擬定減輕對策及監測計畫，決議補正再審。

    居民抗議影響生態、威脅生計

    該案開發單位為科里歐永續能源公司，其顧問公司說明計畫內容，納入彰化縣南側廊道設風機方案。彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有表示，過去三年來離岸風場開發，因打樁造成海床擾動，導致水質濁度上升，蚵殼卡了大量泥沙而減產，根本是在潮間帶「開腸剖肚」。

    芳苑蚵農洪秋岳憤怒地說，以往牡蠣大概一年至一年半收成，但自海上風機施工以來至少三年未能收成；在地居民李國忠更表示，蚵農一年損失逾二○○萬元。

    最後環評委員要求，以最劣情境模擬對海域水質、海床及底棲生物棲地、潮間帶等影響，研擬減輕措施，也應評估上岸段範圍避開芳苑鄉潮間帶及專用漁業權漁場等區域；圖示呈現風場及海纜上岸段與潮間帶、鄰近養殖業的相對位置，擬減輕對策；應持續與利害關係人及團體的溝通等，建議補充修正後再審。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播