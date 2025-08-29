內閣改組 莊人祥、林宜敬與鹿港有淵源

2025/08/29 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕政院公布內閣改組名單，鹿港鄉親發現，接任衛福部常務次長的莊人祥為鹿港人，在他五歲時，全家才搬家到北部；接任數發部長的林宜敬，母親丁淑卿出身鹿港書香世家，筆名嶺月，外公丁瑞乾曾任洛津國小校長。

莊人祥 父親北上設廠才搬家

彰化縣前議員施性鍾表示，莊人祥的父祖輩在地方經營玻璃相關周邊產品起家，也是鹿港地區很早期投入玻璃生產，其老家就在鹿港龍山寺一帶。

莊人祥父親後來北上設廠專作真空電鍍，全家因此搬家到北部，莊人祥逢年過節都會回鄉探親與祭拜。

而接掌數發部長的林宜敬，雖然不是鹿港人，但母親丁淑卿則是來自地方赫赫有名的丁家，丁家為回族後代，丁淑卿從小就在鹿港鎮中山路丁家大宅長大，丁家大宅也就是丁進士第，目前已是縣定古蹟。

林宜敬 母親為知名作家嶺月

施性鍾表示，林宜敬的外公丁瑞乾，曾在鹿港、文開國小當老師，並在洛津、溪湖國小當校長。母親原本在高雄教書，後來才調到溪湖鎮湖東國小。

丁瑞乾一九三八年獲日本「俳句新聞」徵文全國第二名，丁淑卿就讀彰化女中初二獲全校作文比賽初中部第一名，嶺月就是父親代取的筆名，《再見了老三甲》就是寫在彰女念書的青春歲月，與林海音、林良等作家齊名。

