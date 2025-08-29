為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣設計展10月在彰化 黑白影像暖身

    台灣設計研究院日前在Threads貼出一段60年代的彰化黑白影像，內容包括八卦山大佛等。 （擷取自台灣設計研究院貼文Threads影像，影片由國家電影及視聽文化中心典藏）

    台灣設計研究院日前在Threads貼出一段60年代的彰化黑白影像，內容包括八卦山大佛等。 （擷取自台灣設計研究院貼文Threads影像，影片由國家電影及視聽文化中心典藏）

    2025/08/29 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣設計研究院日前在Threads貼出一段六○年代的彰化黑白影像，內容包括縣府舉辦越野賽、全省釣魚比賽，學生上工藝與理化課，以及八卦山大佛、田尾花卉、交通安全宣導等場景。短短不到一分鐘，濃縮了彰化半世紀前的日常，掀起熱議，也為今年台灣設計展首度來彰化舉辦暖身。

    濃縮彰化半世紀前日常

    這段由台灣電影文化公司製作、國家電影及視聽文化中心典藏的影片， 貼文標題寫著「歡迎來到民國六○年代的彰化」從時代記憶中的黑白影像一窺六○年代彰化的生活樣貌。脆友留言說，「彰化五十年來都差不多欸」、「彰化沒什麼轉變耶」、「彰化員林客運更是一模一樣，跟四十年前我媽高中時一樣」，也有脆友大力替彰化講話，「謝謝推銷彰化，我們這裡是台灣的京都，超級棒的！」、「哇！是我的家鄉彰化」

    四地舉行 展現設計能量

    縣府表示，活動將於十月十日至廿六日在彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮共四地舉行，規劃三大展區、十四處主題場域，以「設計導入城市治理」為核心，展現彰化設計能量。

    其中，鹿港展區「殿氣現場」特別以音樂為主題，即日起徵集「彰化青春原聲」不論是畢業季創作歌曲、青春時期的樂團作品，或任何承載在地記憶的原創旋律，都能投稿參加，投稿期限至九月十五日，由街聲StreetVoice平台每日彙整，再交由策展團隊篩選，入選作品將於九月廿二日公開，並收錄至《殿氣現場》展覽線上歌單。

    台灣設計研究院日前在Threads貼出一段60年代的彰化黑白影像，內容包括彰化軌道建設發展等。 （擷取自台灣設計研究院貼文Threads影像，影片由國家電影及視聽文化中心典藏）

    台灣設計研究院日前在Threads貼出一段60年代的彰化黑白影像，內容包括彰化軌道建設發展等。 （擷取自台灣設計研究院貼文Threads影像，影片由國家電影及視聽文化中心典藏）

