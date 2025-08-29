台中50國中小午餐 調漲2到5元

2025/08/29 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市各國中小學校下週一開學，台中市教育局指出，全市三百五十所中小學午餐均完成招標，開學供餐無虞，有五十校因供餐成本考量，新學年午餐略調漲二到五元，各校午餐收費介於四十八到五十五元間；台中市議員周永鴻與黃守達指出，新版財劃法已通過，台中可望增加至少二六二億元的統籌分配款，應推動免費午餐政策，也減輕家長負擔；教育局則指出，中央及市府另有補助每人共十七元，學生實質午餐費六十五元以上。

近來因為風災及豪雨影響，蔬菜及豬肉價格居高不下，教育局指出，蔬菜因陸續復耕，可望供應無虞，肉類仍有豬肉，或視情況調整為雞肉或魚肉，將會協助把關菜色品質。

教育局統計，新學年有五十校的午餐收費調漲二至五元；周永鴻與黃守達認為，以前不少議員要求推動全面學校午餐免費政策，市府推說年增廿二億到廿四億預算，新財劃法上路之後，市府將獲配更多預算，推動全面午餐免費時機已到；市議員朱暖英指出，若全面午餐免費增加預算太多，可先將市府補助由五元增加到十元不等，漸進式提高。

教育局指出，目前學校午餐補助，中央補助每生每餐十元、市府補助五元，另每週水果補助十元，每生每餐補助約十七元，實際每餐餐費超過六十五元。

