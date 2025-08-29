為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中為音樂節移路樹？ 議員批市府荒唐

    台中市府突移除市民廣場的路樹，只剩光溜溜的人行道。（記者蔡淑媛攝）

    台中市府突移除市民廣場的路樹，只剩光溜溜的人行道。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/29 05:30

    市民廣場14棵已遭移除 建設局否認為爵士音樂節

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中爵士音樂節將於十月下旬舉行，市府昨天突然移除會場市民廣場的公益路側、勤美誠品前整排約十七棵路樹，引發輿論爭議，台中市議員江肇國接獲大量市民來電後，到現場要求停工，留下未移除的三棵樹，他痛批市府行徑「荒唐離譜」，要求把樹種回去；建設局則否認是為了舉辦爵士音樂節，而是因應民眾需求，提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境。

    建設局︰改善廣場周邊行人動線、照明度

    爵士音樂節已辦二十年，江肇國指出，接獲民眾通報市府大量移樹，去電建設局詢問，卻得到是為了「人潮洶湧需優化動線」的理由，他認為理由荒謬，他強調，市民廣場是市民日常休閒、運動公共空間，「不是為了一年僅十天的爵士音樂節存在」，他質疑，「市府跨年晚會人潮更多，難道中央公園的樹木也要移除？」

    養工處承諾立刻停工 議員抓包批毫無誠信

    江肇國氣憤指出，他立即致電養工處，獲得「立刻停工」承諾，但他趕到現場時，仍在施工移除樹木，他批評市府毫無誠信。

    江肇國強調，移樹決定未經過地方溝通，民代、里長與民眾全都不知情，市府決策過程草率，他要求市府把樹木種回去，除非市府能提出全民可以接受的合理理由，否則請把原來的市民廣場還給大家，並召開地方說明會，向市民交代清楚。

    議員黃守達也到現場直言，增加人行空間是好事，但為了爵士音樂節動線，就移除市民休憩空間的樹木，沒有溝通與說明，誰能比盧市長更獨裁？

    建設局表示，因應民眾需求，提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境，將部分喬木移植至鄰近適當公園，移植前均經過「建設局景觀及植栽委員會」審查通過，兼顧遮蔭及安全，工程優化後，行人動線將由二米寬加大為六米至十米寬；另考量照明安全，也將舊式LED燈更換為新式更節電的高照度LED燈。

    台中市府移除市民廣場的路樹，遭批行徑「荒唐離譜」。（議員江肇國提供）

    台中市府移除市民廣場的路樹，遭批行徑「荒唐離譜」。（議員江肇國提供）

    台中市府昨突然移除市民廣場的公益路側、勤美誠品前整排路樹，引發民怨。（議員江肇國提供）

    台中市府昨突然移除市民廣場的公益路側、勤美誠品前整排路樹，引發民怨。（議員江肇國提供）

