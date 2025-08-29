為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    上半年旅宿住客3931萬人次 超越疫前

    2025上半年住宿人次超越疫前，但旅館、民宿房價也超過疫情前價位。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/29 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署昨公布統計，今年上半年旅宿業住客三九三一．二萬人次，超越去年同期三七八四萬人次、疫情之前二○一九年同期的三八六四．五萬人次，恢復至疫前水準，但旅館、民宿房價都較疫情前增加。

    今年上半年旅館、觀光旅館、民宿共一萬五七六○家，較去年同期增加四五四家、成長三％，其中民宿有顯著成長。

    住客人次方面，本國籍旅客二九三四．六萬人次，較去年及疫前同期成長三％、廿二％，外國籍旅客九九六．六萬人次，較去年成長八％，恢復至疫前七成。

    平均房價方面，旅館及觀光旅館均價二九七三元，較去年同期減少兩元，但較疫前增加五二八元。民宿為二四四二元，較去年同期減少卅九元，但較疫前同期增加一五四元。

    旅宿組副組長鄭憶萍分析，國人疫後報復性出國旅遊，經過幾年消化已緩和，國內住宿人次恢復至疫前。平均房價較疫情前增加，主要受消費者物價指數、每月基本薪資調漲、疫後旅宿業人力不足，旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力等，導致各項營運成本提高。

