為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國駭客攻擊醫學中心 2台男協助賣個資限制出境

    調查官在機場將劉男拘提到案。（記者吳昇儒翻攝）

    調查官在機場將劉男拘提到案。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/08/29 05:30

    〔記者吳昇儒、吳亮儀／台北報導〕中國的駭客集團CrazyHunter（瘋狂獵人）今年二月起陸續攻擊我國醫學中心，首先鎖定馬偕醫院，隨後擴大到其他醫院，勒索要求給付虛擬貨幣當作贖金。調查局立案偵辦後，得知該集團將駭侵竊取的個資，販售予不法集團，今年五到八月間，將協助販售個資的鄭姓、劉姓成員約談、拘提到案。

    網路上自稱CrazyHunter的中國駭客集團，除攻擊我國重要醫療機構，也鎖定多家上市櫃公司進行加密勒索攻擊。調查局報請台北地檢署偵辦，鎖定中國籍羅姓、徐姓駭客，循線追出我國劉姓、鄭姓男子與中國籍

    趙姓男子涉嫌兜售大批國內外民眾個資檔案。

    3中國籍男子送辦、1人通緝

    劉、鄭二人涉犯非法蒐集、處理、利用個資等罪嫌，檢察官複訊後，考量兩人兜售個資，並非駭客，涉案程度相對較輕，諭令三萬元交保並限制出境，另也對中國籍趙姓男子發布通緝。

    此外，中國籍的羅、徐、趙姓男子一併以涉犯妨害電腦使用、恐嚇取財及個資法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    衛福部設立勒索軟體應變指南

    衛福部資訊處處長李建璋表示，約兩週前衛福部邀請全國大小型醫院參加情資分享網絡，分享勒索軟體病毒情資，國內有九成、近四百家醫院參加；也設立勒索軟體應變指南，醫院人員可依據指南應變，如保存證據、快速恢復等。

    李建璋說，指南有分三個等級的醫院操作SOP，醫學中心、區域醫院和地區醫院有不同操作建議。衛福部也要求醫院裝設EDR（端點偵測防護）軟體，可主動偵測不正常的資料存取行為，一旦發現就趕快隔離。

    李建璋說，在馬偕事件中發現裝了EDR軟體的可挺過攻擊，現在醫學中心級醫院百分之百都裝了，區域醫院也達八十％裝設率。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播