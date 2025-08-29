中國駭客攻擊醫學中心 2台男協助賣個資限制出境

調查官在機場將劉男拘提到案。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/29 05:30

〔記者吳昇儒、吳亮儀／台北報導〕中國的駭客集團CrazyHunter（瘋狂獵人）今年二月起陸續攻擊我國醫學中心，首先鎖定馬偕醫院，隨後擴大到其他醫院，勒索要求給付虛擬貨幣當作贖金。調查局立案偵辦後，得知該集團將駭侵竊取的個資，販售予不法集團，今年五到八月間，將協助販售個資的鄭姓、劉姓成員約談、拘提到案。

網路上自稱CrazyHunter的中國駭客集團，除攻擊我國重要醫療機構，也鎖定多家上市櫃公司進行加密勒索攻擊。調查局報請台北地檢署偵辦，鎖定中國籍羅姓、徐姓駭客，循線追出我國劉姓、鄭姓男子與中國籍

趙姓男子涉嫌兜售大批國內外民眾個資檔案。

3中國籍男子送辦、1人通緝

劉、鄭二人涉犯非法蒐集、處理、利用個資等罪嫌，檢察官複訊後，考量兩人兜售個資，並非駭客，涉案程度相對較輕，諭令三萬元交保並限制出境，另也對中國籍趙姓男子發布通緝。

此外，中國籍的羅、徐、趙姓男子一併以涉犯妨害電腦使用、恐嚇取財及個資法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

衛福部設立勒索軟體應變指南

衛福部資訊處處長李建璋表示，約兩週前衛福部邀請全國大小型醫院參加情資分享網絡，分享勒索軟體病毒情資，國內有九成、近四百家醫院參加；也設立勒索軟體應變指南，醫院人員可依據指南應變，如保存證據、快速恢復等。

李建璋說，指南有分三個等級的醫院操作SOP，醫學中心、區域醫院和地區醫院有不同操作建議。衛福部也要求醫院裝設EDR（端點偵測防護）軟體，可主動偵測不正常的資料存取行為，一旦發現就趕快隔離。

李建璋說，在馬偕事件中發現裝了EDR軟體的可挺過攻擊，現在醫學中心級醫院百分之百都裝了，區域醫院也達八十％裝設率。

