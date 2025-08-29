為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    關稅衝擊 編200億守住214項進口專利藥

    明年健保總額逼近一兆元，準衛福部長石崇良表示，明年漲保費的機會很低。（資料照）

    明年健保總額逼近一兆元，準衛福部長石崇良表示，明年漲保費的機會很低。（資料照）

    2025/08/29 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕明年健保總額逼近一兆元，準衛福部長石崇良被問及健保費率是否調漲？他表示，如果只做一年，他會講「不會」，因行政院核下來的明年總額成長率高推估為五．五％，安全準備金可達一個月以上，明年漲保費的機會很低。

    明年漲健保費機會低

    石崇良指出，健保保費收入來自一般保費占七成五，但少子女化、工作人口下降，受薪階級負擔壓力很沉重，調升一般保費「需非常審慎」。未來開源會希望討論補充保費是否有調整空間，尤其是資本利得相關收入，或有無其他稅可挹注。

    石崇良提到，正與保險業者討論透過「外溢保單」（結合健康行為管理與保險保障的創新保單）概念合作，經由健康存摺或其他工具減低商保費，再配合政府癌篩、成人健檢等政府公費政策，降低疾病發生或惡化。

    他也指出，藥品韌性是上任後最迫切挑戰之一，面對國際關稅風險，受衝擊最大的是仍在專利期、仰賴進口且替代性低的藥品，政府已在特別預算中編列約二百億元，優先守住二一四項進口專利藥，其中七十多項屬必要藥物。

    石崇良說，近期民眾有感胰島素供應吃緊，主因是藥廠產線轉移，速效胰島素短期減產，國內雖有其它藥廠能供應，但反應太慢，導致一度控貨。

    構想設立藥局供應網

    石崇良也拋出「藥局供應網」構想，仿效疫情期間口罩與抗病毒藥分配模式，讓社區藥局之間能快速調度，避免病人跑遍藥局仍買不到藥，現與藥師公會討論中。

