準衛福部長石崇良：5面向解決長期急診壅塞

即將接任衛福部長的健保署長石崇良，昨在健保署接受聯訪時直言，藥品韌性為上任後最迫切的挑戰之一。 （記者邱芷柔攝）

2025/08/29 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕「健康台灣」是賴政府指標性政策之一，出身急診醫師的準衛福部長石崇良昨表示，他最希望解決長期急診壅塞問題，打算從五大面向著手，其中，護理人力不足影響開床，將檢討十二項策略計畫，避免醫院以「關床」達到三班護病比，獎勵應朝「增加人力」才算數，也強調「三班護病比入法」是既定政策。

檢討獎勵機制 避免醫院關床

石崇良坦言，擔任部長不在他原本規劃，但都在衛生體系，「哪個地方需要我，就全力以赴去做」，認為衛福部須強化醫療、心理、社會韌性。

針對急診壅塞，石崇良指出，護理人力不足影響開床須檢討，衛福部已提出十二項策略計畫，未來會滾動式檢討，須重新檢視獎勵制度，若醫院僅透過關床達到三班護病比，就偏離政策初衷，應與實際增加人力、擴充病床達標加以區分，給予不同對待。

持續推進三班護病比入法

至於護理界關注的「三班護病比入法」，石崇良回應「這是既定政策」，會持續推進，但真正解方仍是改善職場環境留人，目前改善醫事人員工作條件也是「健康台灣深耕計畫」主軸之一，並將與護理團體全面盤點策略。

改善急診壅塞，還要控制前端流量，在非重症占八成下，落實分流是第一步關鍵，因此規劃推出「假日急症中心」，且須強化家醫計畫，降低民眾慢性病問題衝急診。

石崇良指出，也須透過區域聯防，像是聯合值班等方式，強化假日與夜間對機構或居家照顧失能者急症的緊急處理能力，是接下來要調整的居家計畫之一。

在住院量能未能擴大下，要以在宅急症照護、門診靜脈抗生素治療等方式，降低住院病床需求，擴大病床周轉率，亦將推出早期出院模式，住院病患只要病況穩定就可轉居家或門診接受照護。

另外，針對民眾黨發言人吳怡萱喊話，應對曾稱「萬華是疫情破口」向萬華人道歉，石崇良表示，每個人都有失言的時候，脫口而出造成傷害並非他的本意，若造成萬華民眾受傷，他很願意道歉。

