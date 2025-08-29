職安法修正 增訂職場霸凌防治專章／職災死亡或3人受傷 最高可罰150萬、刑期上限增至5年

行政院院會昨通過「職業安全衛生法」修正草案，提高發生死亡職災或3人受傷職災時對雇主的刑責，若有死亡職災最高可罰雇主150萬元、刑期上限增至5年。示意圖。（資料照）

〔記者鍾麗華、李靚慧／台北報導〕行政院院會昨通過「職業安全衛生法」修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義。另也提高發生死亡職災或三人受傷職災時對雇主的刑責，若有死亡職災最高可罰雇主一五○萬元、刑期上限增至五年。這次職安法共修正廿三條，是職安法實施逾十二年來，最大幅度修正。

職業安全衛生署署長林毓堂指出，此次修法有四大重點，包括強化源頭防災、加強承攬管理、職場霸凌防治及適度提高罰鍰的上限額度，期望能降低職業災害並提升友善職場環境。

工程業主須編列安全衛生經費

第一個重點為「強化源頭防災」，林毓堂表示，過去在工程興建階段，部分工程業主及營造廠商為獲取最大利潤，忽略工安投資，層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔。

勞動部參考新加坡、英國法令，要求工程業主在交付規劃設計時，必須要實施風險評估，並依此評估結果，合理編列安全衛生的經費，交付給營造廠施工時，也須採取必要的預防措施。

層層轉包均要擔負防災管理責任

第二個修法重點為「加強承攬管理」，台灣很多大型營造工程業主習慣性將土建、機電或空調等工程「平行分包」給不同的包商施作，各包商再層層轉包，導致包商、施工廠商「各管各的」、責任不明，施工現場沒有人統合危害，容易發生職災。

參考國際作法後，要求工程業主，若將工程分別交由不同的專業廠商施作，要指定其中一個廠商負責整體工程的橫向聯繫；各個廠商如果再層層轉包，大、中、小包，都應該共同擔負防災的管理責任。

明訂職場霸凌定義 雇主應通報

第三個修法重點在於「職場霸凌防治」，新增職場霸凌專章，明確職場霸凌定義，勞工在勞動場所執行職務，因事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當言詞或行為，導致其身心健康遭受危害。情節重大者，不以持續發生為必要。

專章第二部分，則明確規定雇主在知悉勞工遭受霸凌時候，應立即採取保護申訴人的相關措施。另外，雇主對申訴案件無論成立與否，都需通報主管機關，也明定勞工可逕向地方主管機關提起申訴，由主管機關介入調查。

修法的第四個重點，則是適度提高罰鍰上限額度，刑事法部分，如果發生重大職災，提高刑期跟刑法的相關規定，並提高罰金上限；行政法部分，如果涉及違反安全設施，上限由三○萬提高到一五○萬，如果涉及管理措施，上限從十五萬調高至七十五萬，原則上都調高五倍。此外，公布單位資訊及職災資訊。

