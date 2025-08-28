為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    登革熱境外移入 新北已23例

    2025/08/28 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市八月廿五日出現今年國內首起登革熱本土病例，為社區群聚疫情。新北市衛生局長陳潤秋表示，目前新北市有廿三例境外移入個案，全市提供登革熱NS1快篩試劑的合約醫療院所共三九九家，呼籲醫護人員提高警覺。

    399醫療院所提供快篩

    陳潤秋昨天在市政會議報告指出，截至目前，全國境外移入登革熱共一四六例，其中新北市有廿三例，無本土個案，為及早發現，市府協助醫事人員教育訓練，登革熱NS1快篩試劑合約院所三九九家，提供民眾、醫療院所和藥局的通報獎勵制度。

    在風險管理方面，加強社區孳生源巡查，監測病媒蚊密度，針對高風險菜園或果園實施管理，展開跨單位聯合稽查，提醒市民清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」；阻斷傳播部分，確診個案住家和周圍進行環境孳生源清除、噴消，落實高風險區域管制和區塊防治，加強多元宣傳管道及社區動員等，提高民眾的防疫觀念。

    陳潤秋說，若民眾曾經前往高風險國家或地區，出現高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，及早發現，以利診斷治療與疫情防治。

