巴黎手球分齡賽 新北奪雙冠

法國巴黎國際手球分齡賽，新北市海山高中勇奪冠軍。（記者賴筱桐攝）

2025/08/28 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕「二○二五法國巴黎國際手球分齡賽」上個月落幕，新北市代表隊大放異彩，海山高中男子手球隊勇奪U十六男子組冠軍，中和國小女子手球隊驚險逆轉，拿下U十四女子組冠軍，市長侯友宜昨天頒發各廿萬元培訓金，鼓勵選手努力不懈、再創佳績。

海山高中、中和國小 分獲20萬培訓金

侯友宜指出，海山高中曾在全國中小學師生手球錦標賽完成三連霸，去年義大利史博登國際賽奪得亞軍，今年再拿下國際賽冠軍；中和國小女子手球隊自一○八學年度起在全國手球錦標賽U十二女子組締造五連霸佳績，更在巴黎分齡賽連續三年稱后。

海山高中與來自九個國家、十九支隊伍同場競技，一路過關斬將，冠軍戰以廿二比廿一險勝對手。教練朱裘恩表示，「這是隊史意義非凡的一座冠軍獎盃，孩子們的專注與拚搏是關鍵」。隊長秦祥顗說，隊員花很多時間磨合默契、調整心態，比賽中展現團隊力量，這份經驗將成為一生難忘的寶藏。

另外，中和國小決賽面對巴西強敵，展現冷靜與韌性，在落後情況下上演大逆轉。

教練表示，團隊早已設定奪冠目標，但若沒有球員場上的拚勁與場下的紀律，榮耀不可能實現。隊長陳奕伶說，隊員投入無數時間訓練，靠團結合作逆轉勝，「這座冠軍成為夢想最好的見證」。

法國巴黎國際手球分齡賽，新北市中和國小勇奪冠軍。（記者賴筱桐攝）

