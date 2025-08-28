新北安置機構連環性平案 議員批量能不足、通報慢

2025/08/28 05:30

要求建立自學評估與通報時效規範 社局稱未延遲 推「類家庭」機制

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某兒少安置機構爆出多名安置學生之間發生連環性平（疑似性侵或性騷擾）事件，社會局昨天舉行專案報告，市議員鄭宇恩、顏蔚慈質疑，相關單位通報延遲、安置量能不足，要求市府檢討，建立安置兒少自學評估與通報時效規範。二人不排除向監察院檢舉，調查有關單位行政疏失。社會局表示，未延遲通報，個案都在輔導中，並推出「類家庭」機制，補充安置量能，已有廿三戶服務中，將持續擴充。

請繼續往下閱讀...

5月下旬發生 7月上旬完成報案

鄭宇恩指出，安置兒少的原生家庭功能未完全發揮，更需要受重視，但新北兒少安置機構量能不足，導致本應安置十二歲以上少年的機構安置更年幼的孩子；此案安置兒少就學權益遭忽視，憲法賦予兒少受教權不該被剝奪，應建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子是否以自學取代到校就學。另外，此案凸顯相關單位橫向通報聯繫延遲，性平案發生在五月下旬，六月下旬機構才通知學校，由學校通報警政系統，七月上旬完成報案程序，應建立時效規範。

議員質疑訪視未發揮功能

顏蔚慈痛批社會局態度有待改進，報告開始，社會局便以法條「下馬威」警告議員謹慎發問、保密，現行法令並未限制案件調查、通報警政時限，社會局在兒少案件行政裁量空間過大，缺乏監督力量，兒少法令淪為「遮羞布」；社工依規定應定期訪視，但此案訪視功能顯未發揮，且社會局提出改進作為包含辦理性教育課程等，未說明具體規劃，後續輔導機制僅輕輕帶過，逃避監督心態令人擔憂。

市府︰增加不預警實地查核

社會局表示，已邀集專家學者進入機構進行個案研討，針對疑似加害人，透過「新北市性侵害事件未成年行為人處遇計畫」，由主責社工結合兒童精神科專業醫師、諮商心理師，引入輔導資源；機構查核部分，除中央規定外，另增加二次不預警機構實地查核，也持續佈建「類家庭」，新北廿三戶「類家庭」服務中，將再加速趕工十八戶，預計再增加四十二床安置空間。

以個資規避監督？社局澄清

外界認為，該案相關單位疏漏、疑點重重，社會局專案報告卻以個資保護為由，禁止媒體採訪，引發記者質疑，報告內容應聚焦改善與預防精進措施，而非學生個資，是否刻意以個資問題規避監督、壓新聞？社會局副局長許秀能回應，採閉門會議、資料不公開，是尊重議會的決議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法