下週開學 花蓮逾10校找不到老師

九月一日開學，花蓮縣至今仍有十幾所國中小學及附設幼兒園找不到老師。圖為學校辦活動。 （檔案照，記者花孟璟攝）

2025/08/28 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一一四學年度新學期即將在下週一九月一日開學，但花蓮縣至今仍有十幾所國中小學及附設幼兒園找不到老師，過去開學前教師荒僅限於中南區偏鄉學校，今年慘況是開學前一星期，包括市區明星學校都還有國文、數學等主科的代理或代課老師「招無人」。針對學校反映重啟教師聯合甄選，教育處表示，正評估中。

市區明星學校也找無人

學校校長觀察，今年數理、資訊或自然領域老師特別難找，多跳槽去資訊相關產業；也有校長表示，花蓮縣今年未辦聯合教師甄試，造成教師荒更明顯，因為聯合甄試會開正式缺額，雖難避免考取後「拿花蓮當跳板，兩、三年後介聘回西部原縣市」，但最起碼有教師證，希望明年繼續辦聯合教師甄試。

教育處︰明年教甄評估中

縣府教育處回應，花蓮縣前兩年連續舉辦教師聯合甄試，進用不少新進教師，縣府提供薪傳師制度協助輔導新進老師，因薪傳師不足及特殊因素考量，今年停辦聯合甄試，明年續辦與否會再與各校討論需求，至於開學前招聘問題每年都是如此，可透過超鐘點或退休教師重回職場等方式協助解決。

花蓮市明星學校國風國中校長劉文彥說，昨數學代理教師仍找不到人，資訊科技、藝術、綜合活動領域都還有代課教師缺，目前腹案是商請退休老師返校支援、或從其他高中找老師，將會持續招聘至徵到為止。

花崗國中今年的代理代課教師甄選也已經辦理到第六次公告，校長鄭健民說，前天第三次招考已開放到大學畢業資格，為了數學代課缺一人，事前到處拜託找人選，總算挖到一位過去有國中代課經驗的數學老師，放下心中大石。

吉安鄉化仁國中昨公告的代理教師職缺是國文科、資訊科及舞蹈老師，校長吳盛正提到，今年代理教師特別難找，目前除了九月開學後續辦甄試，為了不讓開學後教室沒國文老師，已經先請退休老師回校支援分攤課務，或辦理現有教師超鐘點（加班）因應。

