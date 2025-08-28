為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜縣拖救船「宜安六號」服役18年 審計室促汰舊換新

    宜蘭縣海上拖救船「宜安六號」，二○○七年啟用迄今服役十八年。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣海上拖救船「宜安六號」，二○○七年啟用迄今服役十八年。（宜蘭縣府提供）

    2025/08/28 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全國僅宜蘭縣設有海上拖救船宜安六號，有海上一一九之稱，二○○七年啟用迄今服役十八年，已超出耐用年限，縣府多次修繕，更縮短漁船拖救範圍，但審計部宜蘭縣審計室認為，船體結構及輪機設備均老舊，建議汰換。縣府回應，年底前將向中央爭取東部專屬救難船。

    宜安六號總噸數一八五噸、續航能力十至十一節，每年縣府編列五五○萬元養護，一年平均服務十到十五件拖救案，縣府考量輪機設備老舊，二○二三年將拖救半徑從六百海浬調整為二百海浬。

    縣府︰向中央爭取東部專屬救難船

    宜蘭縣審計室今年報告指出，宜安六號已逾耐用年限，經查去年十三件海上漁船拖救案中，有二件拖救地點超過救難任務執行範圍，且搜救時間超過二天，增加風險，另回溯三年前迄今拖救案，有十一件拖救地點座標與地圖套疊後，發現位於宜蘭縣及花蓮縣陸地上，有登載異常情形，要求縣府釐清並審慎衡酌救難船拖救量能，同時加強維修保養或爭取經費汰換，保障船員安全。

    縣府表示，將加強落實宜安六號拖救前測距作業及登載位置正確性，準確執行救難業務，宜安六號因年限老舊，維護經費可觀，出海曾多次機械故障，有鑑於西部地區進駐隸屬中央救難船，今年底也將和東部區域漁業單位向中央爭取專屬東部大型拖救船建造經費，以利漁船拖救業務持續執行。

