鷄籠中元祭 9/5放水燈遊行交管

〔記者盧賢秀／基隆報導〕邁入第一七一年鷄籠中元祭，今年由吳姓宗親會輪值主普，為期一個月中元祭最熱鬧的放水燈遊行將於九月五日登場，基隆市區從下午五點半開始實施交通管制，市中心街道都禁止車輛通行，讓遊行表演隊伍盡興表演。

文化觀光局指出，九月四日迎斗燈遊行，從下午二點到四點有宗親會花車遊行，將實施彈性交通管制，市區不會進行全面道路封閉，但部分路段仍可能出現交通壅塞。

九月五日晚上放水燈遊行，是中元祭最熱鬧的活動之一，基隆市區從下午五點半至晚上十一點全面交通管制，車輛繞行外環道路，國道客運則由西岸高架道路進入城際轉運站，中正高架橋依往例不管制，可以直行中正路。

晚間九點開始北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，讓望海巷放水燈活動順利進行；同時主普宗親會安排有免費接駁車往返望海巷，放水燈結束後公車處凌晨○點卅分在城際轉運站加開六線的夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開五線收費公車，疏運民眾返家。

至於外縣市民眾，台鐵將在九月六日凌晨加開兩班列車，凌晨○點十分從八斗子車站開往七堵車站，民眾轉乘凌晨一點開往樹林的區間車。

大都會客運二○八八及首都客運一五七九也在放水燈結束後約卅分鐘，在望海巷各加開三班直達台北的班車。相關交通管制及疏運資訊民眾可上基隆市文化觀光局官方網站查詢。

