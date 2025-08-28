為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    輝達設廠 黃仁勳盼明年5月開工

    2025/08/28 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川昨表示，輝達在北投士林科技園區設廠一事，因為新光人壽與輝達簽有MOU（合作備忘錄），預計九月底前會決定後續如何處理，並指黃仁勳希望明年五月開工，市府會朝這目標努力。台北市長蔣萬安出席活動受訪時也表示，一直都跟輝達保持暢通密切的溝通跟聯繫，會全力給予協助。

    北市府︰全力協助

    李四川昨在廣播節目受訪時表示，T17、18地上權在新壽，最簡單的方式就是新壽按照契約，自己出錢，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來，設計施工由輝達來負責，新壽和輝達雙方正就這個部分進行細節研討。

    李四川說，雖然內政部已准許市府自訂辦法，解約後由市府專案設定地上權給輝達，但新壽對此持保留的態度；因此目前還是依照契約，由新壽、輝達去研討，新壽出錢蓋好，依照合約，取得使用執照時，再轉移給輝達。新壽和輝達有簽MOU，預計九月底前就會有最後的決定。

    李四川說，若新壽和輝達談好，黃仁勳希望明年五月他來的時候能夠開工，市府會朝這個目標去努力。但現在台灣工程缺工、缺料是比較大的麻煩，他認為以輝達高科技產業的情形，應該會用重金找到好的團隊，施工時間應該會比較短，預估大概三年多就可以蓋好。

