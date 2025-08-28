七夕去觀星「牛郎織女浪漫夜」 週六看煙火

2025/08/28 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕本週五（廿九日）是一年一度的浪漫七夕，台北市觀光傳播局舉辦的大稻埕夏日節也來到尾聲高潮，週六（卅日）壓軸場施放長達四八○秒、面寬約達八○○公尺的大型煙火。台北市立天文館廿九日當晚推出「牛郎織女浪漫夜」觀星導覽，卅日上午舉辦「星空愛戀音樂會」；不過天文館也提醒，看煙火與觀星難兼得，到光害較少的郊區會比較容易看到牛郎、織女星。

大稻埕夏日節八月六日至卅日於大稻埕碼頭，連續廿五天盛大登場，每週三晚上八點在大稻埕碼頭施放三○○秒主題煙火秀；本週六壓軸場則以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達四八○秒、面寬約達八○○公尺的大型煙火，民眾還可以欣賞到近年在日本及台灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。

天文館白天辦星空音樂會

但天文館表示，煙火的光會影響觀星，所以若要觀賞牛郎、織女星甚至銀河，可到少光害的郊區比較容易看到，市區中則要避開光源（包括煙火），或許還有機會可看到牛郎、織女星。

因此，避開大稻埕施放煙火日期，天文館在前一天、廿九日當晚推出「牛郎織女浪漫夜」觀星導覽，時間為晚間七點時至九點，天文館將提供多部望遠鏡觀賞牛郎、織女星，並於觀測室外平台舉辦三場七夕星空解說，揭開牛郎、織女星在天文上的真實面貌，帶領民眾細品浪漫傳說與科學知識。

而天文館在卅日上午九點大白天舉辦「星空愛戀音樂會」，由「台北香頌青年管弦樂團」演繹多首與星空、愛情相關的經典曲目，今年有別以往音樂會都於夜間舉辦，天文館解釋是因樂團檔期而定；卅日晚間也開放第二觀測室，觀賞星體為上弦月。

