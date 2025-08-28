18億蓋淡水河景觀 鄰近兩里盼設越堤天橋

台北市「淡水河水岸空間環境營造」昨天舉行開工典禮，市長蔣萬安表示，將為台北打造一條媲美國際級的親水休憩廊帶。（記者羅沛德攝）

2025/08/28 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市「淡水河水岸空間環境營造」昨天舉行開工典禮，台北市長蔣萬安表示，將為台北打造一條媲美國際級的親水休憩廊帶，讓市民不必遠行海外，就能在城市中享受如同世界河畔般的美麗風光。但鄰近的隆和里、景星里里長表示，花了十八億打造水岸景觀，民眾沒有越堤天橋可走，無法延伸到延三夜市等地的人潮進入，對地方經濟活絡有限。台北市議員林亮君也擔心，若無法引導人流進入，人潮仍集中在大稻埕碼頭，多數的場域恐變成蚊子空間。

「淡水河水岸空間環境營造」工程總長約四公里，從玉泉公園、大稻埕，一路延伸至敦煌碼頭，將新建一條寬約六米的親水休憩廊道，提供民眾舒適的步行空間；大稻埕段除優化既有貨櫃市集，也將外推十八米碼頭，打造寬敞觀景廣場；敦煌碼頭將增設遊艇與風帆設施，周邊也會配備無障礙電梯與自行車租借站。

無法延伸到延三夜市等地 活絡經濟有限

蔣萬安致詞時指出，回憶起過往旅程，無論是塞納河左岸的咖啡香，還是哈德遜河岸的人潮，都讓他盼望有一天，台北的淡水河也能展現同樣動人的景緻。全區工程預計二○二八年底完工。

出席開工典禮的大同區隆和里長沈春華說，工程看起來著重在玉泉公園和敦煌碼頭，希望多注重延三夜市、台北橋周遭，尤其每次塞車車潮都會回堵到附近，民眾希望的是人潮進來，呼籲市府將無障礙設計、自行車牽引道與越堤坡道納入考量，連接大橋頭捷運站、延三夜市、迪化街等周邊觀光景點。景星里里長吳若屏也認為，台北橋周邊的改善太少。

議員︰只集中大稻埕碼頭 恐成蚊子空間

林亮君表示，大同區有兩個聯外的通道，一個是玉泉公園，再來就是往北的敦煌碼頭，而中間這一段缺乏能夠從社區直達親水設施的廊道；民眾很擔心花了十八億到底能不能達到人流引流的效果，如往北引流到孔廟、保安宮，若最後還是只集中在大稻埕碼頭，就會非常的可惜，又變成一個蚊子空間。

台北「淡水河水岸空間環境營造」工程斥資十八億，總長約四公里。（記者羅沛德攝）

