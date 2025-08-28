《9/13拆公館圓環》突襲式宣布 議員批「體現蔣市府獨裁DNA」

2025/08/28 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除及填平公車專用地下道，九月十三日起進場施工。社民黨議員苗博雅、民眾黨議員張志豪批評，市府宣布前未先與地方民代和民團溝通，很不尊重，苗更斥突襲是「體現蔣市府的獨裁DNA」；國民黨議員王欣儀說，市府上週針對標線改善方案召開專家學者會議，後續追蹤得知結論，當時心裡就有數，預期近日會公布。副市長李四川受訪回應，交通局原就預定本週對外說明，並非突然。

未先與地方溝通 挨批不尊重

李四川昨天接受廣播節目專訪談到公館圓環的議題，市府交通局隨後臨時通知，要進行「羅斯福路與基隆路口交通安全改善說明」，不過交通局長謝銘鴻、交通管制工程處長張建華因公出國，委由副處長黃惠如簡報公布拆除決議。

苗博雅、張志豪表示，先前開會已要求市府在地方民意形成共識前，不能貿然施工，可先從標線改善提升圓環安全，也邀集民間團體集思廣益提出可行方案，但市府做法令人錯愕，不知是否趕著在李四川離職前作出政績，先前還對民眾信誓旦旦，如今看起來市長蔣萬安好像也已「萊爾化」，奉勸蔣市府三思而後行。

李四川︰原就預定本週說明

黃惠如回應，八月廿一日專家學者會議中，比對國外案例並研究標線改善方案，仍舊無法解決結構性問題，因此還是決定拆除，原訂本週公布，選在昨天是因副市長已公開表示朝正交路口方向推動，便順勢統一說明。

李四川進一步指出，拍板拆除與選舉無關，填平如果塞車他反而會被罵，重點在於每當發生交通事故，影響的不只是個人，而是一個家庭，涉及人身安全還是要處理。

