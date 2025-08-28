竹山秀傳健檢送「金銀幣」 人數增3成

2025/08/28 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕為促進三高防治，賴清德總統喊出八八八計畫，各大醫療院所也各出奇招，吸引民眾前來參與成人健檢與癌症篩檢。其中竹山秀傳醫院為了吸引長者參與成人健檢與四癌篩檢，提供一條龍服務外，也推出「成人健檢送紫南宮金銀幣」的活動，讓成人健檢人數成長卅一％，四癌篩檢則成長十四．一％至一六五．七％不等。

乳癌篩檢 成長165％

竹山秀傳醫院行政副院長蔡味娟說，竹山鎮地處較偏遠的區域，以高齡人口為多，考量在地居民的特性，成人健檢結合在地的紫南宮，限量推出健檢就送紫南宮金幣、銀幣的活動，對於長者來說，不用排十公里，就可以拿到一個金幣、銀幣，還能同時顧健康，健檢動機自然增加。

蔡味娟指出，當初醫院推出此一政策，主要是希望讓成人健檢「接地氣」，實行後也讓參與成人健檢的人數大幅增加將近卅一％，醫院也因此決定，未來每年都還是會與紫南宮合作，同時也將服務擴及四癌篩檢，整合提供「一次報到、全程引導」服務，大腸癌篩檢成長五五．八％、乳癌篩檢成長一六五．七％、子宮頸癌篩檢成長十四．一％、肺癌篩檢成長一二一％。

