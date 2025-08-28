爭取火電廠到台中？ 前縣長 陳庚金：沒印象

前立法院長游錫堃指出，火力電廠本來要蓋在蘇澳，宜蘭反對，台中縣政府贊成，所以就蓋到台中了。（記者廖耀東攝）

2025/08/28 05:30

游錫堃揭當年宜蘭反對、中縣贊成 網友︰原來是台中、國民黨自己爭取的

〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕針對台中火力發電廠（中火），前立法院長游錫堃與網友隔空交戰，游直指中火本來要蓋在宜蘭蘇澳，因當時民進黨宜蘭縣長陳定南堅決反對才作罷，網友查到當時的國民黨台中縣長陳庚金說可以，才會蓋在台中；陳庚金昨表示自己九十歲了，對此沒印象，記不起來，而台中市府則表示沒有回應。

陳︰已90歲了 記不起來

民進黨市議員周永鴻表示，當初中火原本要蓋在宜蘭，但是宜蘭縣政府不要，但台中贊成才蓋在台中，贊成的人是誰？國民黨大老陳庚金，而現在瘋狂消費中火卡燃氣機組的人是誰？國民黨籍市長盧秀燕，他當時的選擇，讓台中出現中火，而現在盧市長的選擇，讓中火燃煤機組汰換進度延宕，這樣子的選擇是好是壞，留給大家判斷。

民進黨議員批盧市長卡燃氣機組

對此，台電表示，台中發電廠的一號燃氣機組，於今年六月十日獲台中市府核准試車，預計年底上線發電達成「以氣換煤」目標，目前正在測試運轉作業，暫不計入裝置容量且不揭露發電百分比，估計與新二號機明年上線，兩部機組預計一年可供應一四○億度穩定電力。

游PO過去報導 電廠本要設蘇澳

這起事件是因為前立法院長游錫堃貼文分享退休生活，酸民留言諷刺他太閒，「怎麼不去台中火力發電廠旁邊幫我們台中人多吸一點空氣」，游錫堃忍不住回應，「要怪應該怪台中當時的縣市政府，他們發給建照與水權」，並貼出一九八八年十二月廿日的報導指出，火力發電廠原本規劃設在宜蘭蘇澳，因宜蘭縣反對，「台中縣政府贊成，所以就蓋到台中去了」，引發網友熱議。

網友並熱議，原來中火本來要蓋在宜蘭蘇澳，當時民進黨宜蘭縣長陳定南堅決反對才作罷，國民黨台中縣長陳庚金說可以，才會蓋在台中，「中火原來是台中自己爭取的喔，還是國民黨自己爭取的，然後一直攻擊民進黨，太瞎了」！

陳庚金昨對此表示，沒有印象，記不起來這件事情，沒有立場講話，強調他已九十歲了，對事情不了解，不方便評論。

