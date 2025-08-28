為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄導入機械代耕 清園省錢省工

    2025/08/28 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕因農業缺工，高雄市農業局成立三個農業技術團及二個機械代耕團，今年派工支援農民超過一萬人次，更協助清園二十七．六公頃，一分地只花一小時，提高八倍效率，比外面雇工更省六倍，不僅就地粉碎回歸田區，還能節省肥料費用、改良耕地土質，省工、省時、省錢又環保。

    農業局推動三面向改善農業缺工，成立大樹、美濃及六龜三個農業技術團，並開發「好農無限＋」APP系統，集結學生、銀髮、退休族群，支援農業初級勞動力，今年已派工逾萬人次，並成立蔬菜、果樹二個機械代耕團，調整耕作模式減少人力需求，更投入農業外籍移工八五五人。

    隨著百香果採收接近尾聲，果樹機械代耕團展開枝條藤蔓修剪與果園清理作業，以往一分地耗時至少八小時，代耕團利用機具鏈鋸去藤，一分地只需一小時即完成，大幅縮短農民清園時間。

    尤其高雄風災、豪雨過後，農民整體果園需求大增，外面雇工一分地整園一六○○元，還要租車夾走及運費約八千元，每公斤樹枝處理費四元。

    農業局說，果樹機械代耕團由農業局輔導農民組成，一分地只花一五○○元，不但運用鏈鋸去藤更專業，還就地粉碎回歸田區，保留土壤有機質，減少病蟲害，提升整體果園健康管理效益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播