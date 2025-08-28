高雄導入機械代耕 清園省錢省工

2025/08/28 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕因農業缺工，高雄市農業局成立三個農業技術團及二個機械代耕團，今年派工支援農民超過一萬人次，更協助清園二十七．六公頃，一分地只花一小時，提高八倍效率，比外面雇工更省六倍，不僅就地粉碎回歸田區，還能節省肥料費用、改良耕地土質，省工、省時、省錢又環保。

農業局推動三面向改善農業缺工，成立大樹、美濃及六龜三個農業技術團，並開發「好農無限＋」APP系統，集結學生、銀髮、退休族群，支援農業初級勞動力，今年已派工逾萬人次，並成立蔬菜、果樹二個機械代耕團，調整耕作模式減少人力需求，更投入農業外籍移工八五五人。

隨著百香果採收接近尾聲，果樹機械代耕團展開枝條藤蔓修剪與果園清理作業，以往一分地耗時至少八小時，代耕團利用機具鏈鋸去藤，一分地只需一小時即完成，大幅縮短農民清園時間。

尤其高雄風災、豪雨過後，農民整體果園需求大增，外面雇工一分地整園一六○○元，還要租車夾走及運費約八千元，每公斤樹枝處理費四元。

農業局說，果樹機械代耕團由農業局輔導農民組成，一分地只花一五○○元，不但運用鏈鋸去藤更專業，還就地粉碎回歸田區，保留土壤有機質，減少病蟲害，提升整體果園健康管理效益。

