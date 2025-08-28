興達港觀光漁市改造 「港邊藍」週六迎賓

興達港觀光漁市規劃更舒適的用餐休憩區域。（高市經發局提供）

2025/08/28 05:30

高市府爭取經濟部補助1300萬 改善老舊設備 打造新入口意象

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕邁入第十年的高雄「興達港觀光漁市」，各式「現撈仔」漁獲遠近馳名，但部分設施已老舊，共食區空間狹小，市府爭取經濟部一三○○萬元經費，完成市場改造工程，並打造市場嶄新入口意象，本週六正式揭幕。

請繼續往下閱讀...

興達港觀光漁市販售各式「現撈仔」漁獲，包含鮮魚、活蝦、貝類及活蟹等，還有熟食、小吃，如虱目魚丸、花枝丸、蚵仔煎等，不僅週休二日，平日傍晚也都會吸引許多遊客採購，市場內也有不少經濟部的樂活市集名攤，獲得三星的就有「陳記姑嫂丸」等多家。

邱志偉︰舒適環境帶旺買氣

立委邱志偉指出，興達港觀光漁市的海鮮多元新鮮、價格實惠，還有不少消費者從台南來，但部分設施使用時間久，他去年協助向經濟部爭取一三○○萬元經費投入改造，購買環境更舒適，可望帶動更多買氣。

經發局說明，此次硬體改造以「港邊藍」為概念，新設的入口設置藍色鋼構框架，象徵「漁民之家」的門戶意象；市場內整合藍白交錯頂棚，營造「海味長廊」；臨港則增設港口共食休憩區，提供舒適空間。

慶10週年 消費滿百可摸彩

林姓民眾說，興達港觀光漁市是「漁市版的觀光老街」，海鮮熱炒超便宜，期待有更好的用餐環境。

興達港觀光漁市總幹事鄭瑞益表示，本週六舉辦十週年慶典，正式揭幕入口意象，當天消費滿百可參加摸彩，有Gogoro等五十組好禮，同時邀請台語歌手林秀琪等人演出。

路竹高中3校舍 拆除重建

此外，市立路竹高中有三棟屋齡逾六、七十年的校舍被鑑定為危樓，雖無立即危險，教育局仍決定拆除重建，工務局新建工程處表示，將興建一棟地上四層新式教學大樓，打造融合自然生態與科技意象智慧學習基地。

高雄市「興達港觀光漁市」以「港邊藍」為概念，打造市場嶄新入口意象。（高市經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法