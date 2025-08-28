屏東縣長室展畫作 來賓共賞在地藝術

屏東縣府縣長室目前展出畫家陳威呈的作品，以花為主題的畫作令人賞心悅目。（記者羅欣貞攝）

2025/08/28 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長周春米的辦公室充滿文藝氣息，從去年起屏東縣典藏中心，每半年就會挑選屏東畫家典藏作品到縣長室展出，讓到訪縣府的來賓更加了解在地藝術與人文風土，而府內同仁也能在畫作陪伴下，以好心情面對高壓會議。

周春米表示，縣長室從去年起就化身為屏東畫家的畫展空間，屏東有一個典藏中心收藏很多畫作，文化處約半年會整理一位老師的作品到縣長室展出，最近剛換上第三位畫家的作品，陳威呈老師創作以花為主，透過不同花的顏色、光影，呈現不同的想法及感情，作品放在縣長室開會及接待來賓的區域，大家進來精神為之一振，雖然有很高壓的會議，透過畫作的陪伴與啟發，讓縣府團隊在工作上更有精神及好心情。

請繼續往下閱讀...

陳威呈得獎無數，曾擔任屏東縣枋寮藝術村駐村藝術家、半島藝術季選聘藝術家，和屏東淵源頗深，他在創作自述中提到，在繪畫的過程中，希望能處處留心，在生活當中打開感官與內在心境做連結，透過凝視的過程呈現思緒衍生的情感。

屏東縣政府縣長室化身在地畫家作品畫廊，在縣長周春米接待來賓時，展現濃濃的藝文氣息。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法