「大學ATM」車手橫行 屏東警校合作逮17人

屏東縣警方與縣內大學院校聯手打詐，瓦解詐騙集團，共逮獲17名詐團成員。（記者葉永騫攝）

2025/08/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕大學自治卻淪為車手取款的漏洞，屏東縣警局特別與全縣大學院校合作聯手打詐，五次出擊共逮獲十七名詐騙成員，將車手、收水、控盤人全數逮獲，還瓦解了一個詐騙集團，將詐騙集團趕出校園。

警進大學有限制 遭詐團相中

屏東縣警局長甘炎民表示，詐騙集團在警政署全力打詐、防詐，建立通報及檢舉後，車手在超商、銀行提款機取款很容易被發現甚至逮捕，詐騙集團因而將取款地轉往校園自治的大學校園內，屏東警方發現，今年四、五月，詐騙集團車手集中在美和科大、屏東大學等多所大學內的ATM提領，光是一到七月就高達五百五十二筆，由於警方進入校園必須經過學校同意，於是與學校合作，加強防詐通報，陸續逮捕十七名嫌犯，從車手開始溯源抓到收水再往上到控盤，破獲整個詐騙集團，車手也因此不敢在校園提款，次數降到零，成果顯現。

1到7月 車手提領高達552筆

甘炎民說明，為了防範詐團侵入校園，警方除了加強校園反詐宣導，也主動拜會全縣四所大學，建立校園通報機制，在這次逮捕詐團車手中，就有校安人員發現，主動通報警方而逮到車手，獲得一萬元的檢舉獎金。

校安人員通報 獲1萬元獎金

屏東縣刑警大隊長葉士傑說，校園防詐共發動五波打擊行動，查獲十七名車手與幹部，查扣汽車三部、現金五十一萬元、手機十三支、筆電及提款卡等證物，除了加強校園的打詐外，今年屏東縣共查獲車手一二八人，瓦解了一個詐騙集團，也讓詐領的筆數從五月的一八一六筆減到七月只剩六十二筆，成效顯著。

