台東暑期職場體驗 學子分享驚喜多

2025/08/28 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府昨日下午舉辦青年暑期職場體驗實施計畫成果分享會，有近百人出席，十位青年代表上台分享職場心得，展現兩個月來的學習成果與成長故事。今年傳出工讀生曠工，或是勞資不合狀況，縣長饒慶鈴表示，未來將實施退場機制。

將就讀中正大學生物醫學科學一年級的李柏慧，因喜歡和小孩相處，選擇在幼教機構工讀，負責教小朋友數學，覺得每天都有不同驚喜。

有大學生到綠島服務業工讀，沒有相關證照，天氣好就下海游泳、曠工，卻未通知僱主又屢勸不聽。也有工讀生來自六都，一到偏鄉的非營利單位才發現沒冷氣、台東又熱，還要自備筆電工作。民政處表示，如這類勞資不合者，有再經過二次媒合，不成功而離開者佔不到一成，未來將再擬定雙方相關規範，並要求資方詳述工作環境，如具備冷氣或電腦等設備。

饒慶鈴表示，推動「青年暑期職場體驗」邁入第三年，今年共成功媒合二百六十位學生進入一百四十四家業者，其中台東籍青年約佔八成。計畫不僅鼓勵台東子弟提早接觸職場，在暑假返鄉服務，也歡迎喜愛台東的外地青年透過實習深入了解地方。

