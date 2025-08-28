上任出國7次被封出國遠 邱臣遠又要訪澳

新竹市代理市長邱臣遠（右三）率團隊為週六出訪澳洲提說帖，並展現這二年多的國際出訪交流情形。（記者洪美秀攝）

2025/08/28 05:30

邱︰提升城市能見度 議員質疑大罷免後慰勞 拿公帑玩樂

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠本週六（卅日）將率五名市府一級主管出訪澳洲，挨批是大罷免後的慰勞團，而邱臣遠從擔任副市長到代理市長已出國多達七次，被網友酸是「出國遠」；邱臣遠昨召開國際交流成果直播活動，為週六的出訪提說帖，強調出訪各國是為國際城市合作創新局及提升竹市的城市能見度。

曾資程︰市政還沒讓市民安心

市議員曾資程批評，很難想像邱臣遠頻繁出國，到底能為竹市帶來哪些創新作法或貢獻？且在大罷免後帶局處長及市長室秘書出國，讓人有「護主有功」出國慰勞聯想，質疑是拿公帑出國玩樂，市民不禁要問，市政最基本的工程品質與進度，都還沒做到讓市民安心，市府如何能「放心」出國？倒不如多聚焦推動市政建設及攸關市民福利的政策與執行力。

邱臣遠、城銷處長林昱志及行政處長許智堡針對近三年的國際交流向市民說明成果，包括與十八個國家、六十個城市舉辦一一三場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣等七大領域，也為市政建設注入創新動能。

市府也表示，且與美國、日本、韓國、加拿大、馬來西亞及菲律賓等六國簽署廿三份合作備忘錄，為城市建立夥伴關係與穩健合作機制。

城銷處說明，三十日市府團隊將前往澳洲訪問，聚焦友善城市、多元交流、科技城市、綠色永續及新創醫療等議題，透過了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗，做為市政建設與政策推動參考，且將回訪澳洲維多利亞州議會友台小組，進一步深化雙邊城市外交關係，提升竹市國際能見度。

