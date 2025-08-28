為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    《全國最高橋墩94公尺》苗縣打通泰安直達雪見道路 近期再招標

    苗栗縣政府打通雪霸國家公園至雪見遊憩區「最後一哩路」，規劃苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁，工程總經費14.5億元。（苗縣府提供）

    2025/08/28 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為打通泰安溫泉區至雪見遊憩區「最後一哩路」，規劃苗六十二之一線跨越大湖溪河谷，工程總經費十四．五億元，但三次流標。經修正縮短路線，造就高達九十四公尺的橋墩，近期將再度招標，完工後將是全國最高，也預期縮短泰安溫泉區與雪霸國家公園雪見遊憩區間約四十分鐘車程，促進觀光發展。

    泰安溫泉區、雪見遊憩區被大湖溪谷阻隔，縣府多年來持續爭取經費銜接，尚有近一．二公里未完成，於前年獲行政院公共工程委員會核定補助十二．三八億餘元，地方配合二．一八億餘元興建。

    縣府交通工務處表示，尚未完成的道路工程計畫路線，將由苗六十二之一線大興村大平地區向東南延伸之後，跨越大湖溪，連接中興村新興部落司馬限林道，工程範圍位處海拔約一千公尺山區，去年四月起招標，受原物料上漲及工區偏遠等因素，因無廠商投標而三度流標。

    交工處指出，經檢討併國土管理署討論修正，拉直路線，以提高投標意願，經審查同意通過。其中橋樑部分原規劃路線約九百八十公尺，設計十五座橋墩及四座橋台，修定後縮短為五百廿五公尺，設計為五座橋墩及兩座橋台，其中P3橋墩高九十四公尺，將是全國最高。

    縣議員劉美蘭表示，打通後，前山南三村的村民要到後山北五村、鄉公所，就不需繞道大湖，至少省四十分鐘車程，且溫泉與雪霸國家公園雪見遊憩區是泰安重要觀光資源，串聯後將帶動鄉內觀光更上層樓，期待早日開工。

