「海門冬」陸上人工養殖技轉 幫地球減碳

〔記者楊媛婷／台北報導〕屬海藻的海門冬，若混入飼料餵食牛羊，近年已被證明可大幅減少牛羊甲烷排放，但海門冬難人工養殖，只能靠人工採集，導致難以商轉。農業部水試所突破困境，開發陸上人工養殖技術，且人工養殖的海門冬抑制牛羊甲烷排放效率比野生的更高，該技術已技轉。

為達我國二○五○淨零排放目標，農業部投入淨零技術研發，在農業產業中，排放溫室氣體最多的就是反芻動物牛羊打嗝或放屁排出的甲烷。

水試所所長張錦宜表示，近年國際證實若在牛羊飼料中添加一％乾燥的海門冬，就可減少牛羊九成的甲烷排放量，但這些海門冬只能仰賴野外採集，若要實際推廣應用，人工養殖勢在必行。

張錦宜說明，水試所團隊投入研發並耗費六年時間，終於成功開發海門冬陸上人工養殖技術，讓海門冬可穩定量產，團隊比較台灣周遭海域的野生海門冬和養殖海門冬對牛羊甲烷排放抑制效率，在添加○．五％劑量下，野生海門冬的甲烷抑制率九十一．二四％，水試所人工養殖的海門冬抑制率高達九十八．三％，當添加劑量來到一％時，抑制率更達到九十九．八二％。

張錦宜指出，一平方公尺養殖的海門冬就可供應一頭牛一整年的用量，可吸收的溫室氣體量等於一公頃的平地森林碳吸收量，相比一比一萬的減碳效率。

水試所表示，海門冬人工養殖技術已技轉給國內廠商，明年擬和畜試所合作餵養牛羊動物試驗，盼進一步開發低碳乳製品。

