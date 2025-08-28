「防疫五月天」 莊人祥升衛福部常次

疾管署長莊人祥接任衛福部次長。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/08/28 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕前衛福部常務次長周志浩退休後的懸缺，確定由國人十分熟悉的疾管署長莊人祥接棒，他在新冠疫情期間的防疫成績有目共睹，醫療大數據的專長可望為衛福部帶來不同施政思維。莊人祥表示，會繼續在衛福部努力，也期盼大家能一如既往地給予支持與指教。

莊人祥為陽明大學醫學系學士、公衛學系碩士，並赴美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所取得博士學位。二○○三年學成歸國遇上SARS疫情，專長是醫療大數據分析的他，被延攬進入疾管署，從疾管局副研究員一路升任至署長。

陳時中稱他「莊大哥」

新冠疫情期間被稱為「防疫五月天」之一的莊人祥，不只提出防疫關鍵的中國武漢直航航班登機檢疫措施，也因預測疫情發展準確度高達九成以上，被疾管署人員戲稱為「情報頭子」，更被時任衛福部長的陳時中稱為「莊大哥」。

羅一鈞：最辛苦防疫官員

在許多民眾口中，莊人祥的暱稱則是「祥祥」，擔任長達兩年以上的中央流行疫情指揮中心發言人，期間負責社區防疫工作，還要兼顧即時輿情回應，連疾管署副署長羅一鈞當時都曾說，會將最辛苦防疫官員的一票投給莊人祥。

