    首頁　>　生活

    明新科大前校長劉國偉任教部政次／推動技職接軌半導體、兼具國際視野與科技專才

    時任明新科大校長劉國偉（左），替來訪的英國高中生們解說半導體製程相關設備等。（資料照）

    時任明新科大校長劉國偉（左），替來訪的英國高中生們解說半導體製程相關設備等。（資料照）

    2025/08/28 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部政務次長葉丙成日前辭職下台，其遺缺將由明新科大前任校長劉國偉接任。劉國偉受訪時表示，當初接到徵詢時感到「很意外」，既然點頭接下重擔，就會秉持為台灣教育努力的心，貢獻一己之力，面對挑戰平常心看待，並快速學習，進入狀況。教育界則認為劉國偉是「務實」之選。

    教育界：務實之選

    葉丙成任內推動台灣AI大學聯盟、新五專等多項創新政策，但因涉及性平案當事人個資洩漏，請假接受調查達三個月之久，雖初步認定未違性平法，仍於上週主動請辭。

    推展國際招生成績斐然

    劉國偉擁有美國康乃狄克大學電機工程所博士學歷，專長包括半導體光電元件、微波元件、電子電路設計、科學教育等，曾在銘傳大學、文化大學等校任教，亦曾擔任銘傳大學國際副校長、健康科技學院院長、國際處處長等職，任內大力推展銘傳大學招收國際生，成績斐然。

    劉國偉二○二○年八月接任明新科大校長後，讓明新科大成為全國技專校院外國學生人數第一名，更加入台灣人才永續行動聯盟，讓畢業生優先為台灣半導體產業為用，推動技職接軌半導體產業，是兼具國際視野與科技專業的人才。

