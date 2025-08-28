石崇良高執行力 無縫接掌衛福部／情商高、身段柔軟 可望為朝小野大政局加分

健保署長石崇良接任衛福部長。 （資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林惠琴、林志怡、邱芷柔／台北報導〕內閣改組隊伍成形，衛福部長由健保署長石崇良升任，主因為健保是醫療政策「核心中的核心」，且他熟悉衛福部事務，最可無縫接軌上手，落實總統賴清德「健康台灣」藍圖，加上情商高、身段柔軟，在如今「朝小野大」政局下，確實加分。消息一出，各界均肯定他的能力，但也提醒任務不輕鬆，將面臨許多挑戰。

健保署長任內成績亮眼

石崇良畢業於高雄醫學大學醫學系，也取得台大健康政策與管理研究所博士學位。他原本是台大醫院急診醫師，二○○八年被前衛生署長林芳郁延攬進入行政體系，陸續從衛生署醫事處處長一路當到衛福部常務次長，二○二三年降為健保署長，時任衛福部長薛瑞元透露主因是「大家都在罵健保不配合，讓他去做看看！」但待遇上對他不好意思，感謝他願意犧牲。

醫界肯定務實、專業領導力

擔任健保署長兩年多來，石崇良祭出一系列政策加速新藥納入健保，增加患者用藥可近性，且推動藥品給付制度改革，促進國內製藥發展。

此外，在宅急症照護、個別醫院總額新制等，也都使命必達。每次問及政策進度，他經常笑說：「我的動作很快，大家放心！」高執行力可望為衛福部帶來新氣象。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁直指，藥品關稅衝擊、健保永續及醫界執業環境是當前三大挑戰，新部長石崇良歷練完整，展現出務實、專業與沉穩的領導能力，深信能帶領團隊提出解方，推動醫療體系改革。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏對這項人事案「覺得非常好」，大讚石崇良風格明快，非常期待如何應對分級醫療、急診壅塞、護理人員缺乏等挑戰。

藥師公會相信可化解爭議

一向有話直說的藥師公會全聯會理事長黃金舜認為，石崇良接任部長，對衛福部是非常大的革新也是好事，相信未來很多爭議問題能迎刃而解。

醫改團體期許勇於改革

台灣醫療改革基金會聲明，石崇良從臨床急診到衛政規劃皆有豐富經驗，且與民團互動多年，但此刻擔任部長，任務不輕鬆，點名完善醫事查詢系統、搶救崩潰醫療第一線等功課不能等，期許當一位解決問題、以民為念、勇於改革的部長。

邱泰源：全力配合團隊調整

現任衛福部長邱泰源則表示，全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣工作。

