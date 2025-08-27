嘉縣水上車輛基地闢聯外道 9月通車

2025/08/27 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局昨天宣布，水上車輛基地工程是嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，其中基地聯外道路預計今年九月通車啟用。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智說，通車後，除可強化基地周邊農路的交通聯繫外，並可將進出嘉縣水上鄉的人、車，分流到北端柳林平交道，有助改善水上鄉交通樞紐—中興路平交道壅塞，未來可連接新設的北回歸線車站。

水上車輛基地面積約廿二公頃，基地除規劃台鐵營運所需的建築物、軌道區等必要設施外，還規劃國土保育區，並建造森林停車場、生態綠地等。基地也保留了六．八公頃土地，以生態工程方式設置四處滯洪池，營造適合生物棲息環境，豪雨期間可提供蓄水，以強化減災效用。

鐵道局也沿著水上車輛基地東側規劃新闢路寬八公尺的聯外道路及一．五公尺寬的人行步道，新設農田水利灌排溝渠，連接既有灌排系統，聯外道路北端銜接至嘉四十二之一道路與台一線省道，南端與水上鄉新進街銜接，距台鐵水上站約四五○公尺，該聯外道路取代原四公尺寬的農路，提供周邊居民及車輛通行。

