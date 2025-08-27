為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    稻作4選3 嘉縣二期作減3千公頃

    因為「稻作四選三」政策，嘉義縣多數農田都還是一期稻作收割後景象。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/27 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國內「稻作四選三」政策於二○二一年起上路，鼓勵農民在兩年四個期作中，最多種植三期水稻，今年二期作為「稻作四選三」第二輪的第四期，嘉義縣有不少農民選擇轉作，初估水稻種植面積由以往的一萬兩千多公頃減少至約九千公頃。縣府農業處指出，去年轉作休耕獎勵金每公頃提高一萬元後，農民轉作意願增加，讓這項政策推動更加順暢。

    政策上路4年 農民轉作意願增加

    縣府農業處副處長李建霖表示，農業部因應氣候變遷與水資源調配，啟動「稻作四選三」政策，鼓勵農民在兩年四個期作中，最少必須有一個期作種植水稻以外的作物或休耕。由於透過轉作或契作其他作物，農民可獲得相應的補助金，增加額外收入，並穩定糧食價格，及增進農田環境品質及節約水資源。

    解決稻米超產、穩定糧價 也節水

    李建霖說，這項政策有助於建立更有效率的水田輪作制度，引導農民支持產業轉型，農民已漸漸從反彈到接受，除解決國內稻米超產問題，也可適度提高雜糧自給率。

    本身也種植水稻的縣議員黃榮利說，一般而言，二期稻作產量只有一期稻作的八成左右，且易遭受颱風肆虐，「稻作四選三」上路後，農友大多選擇二期作停種水稻，今年是政策上路第四年，許多農民停種水稻，才會出現目前農田仍大多留在一期稻作收割後的景象。

    黃榮利說，二期稻作每公頃收益約六至七萬元間，種植「非稻作作物」的轉作休耕獎勵金每公頃已從去年提高一萬元，例如休耕種綠肥從每公頃四．五萬元調整為五．五萬元，契作硬質玉米每公頃獎勵金更高達七萬元，農民大多願意配合政策。

    陳姓農民說，與其他作物相比，水稻算是基本門，種稻可確保基本收入，產業鏈完整並高度機械化，「稻作四選三」應研議更細緻作法，讓水稻產業鏈永續發展。

