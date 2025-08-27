為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    （雲林）綠電回饋挹注 台西營養午餐免費

    台西鄉公所針對鄉內7校，114學年度起推動營養午餐全免政策。（記者李文德攝）

    台西鄉公所針對鄉內7校，114學年度起推動營養午餐全免政策。（記者李文德攝）

    2025/08/27 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉從一一二學年度起針對鄉內七所國中小、公立幼兒園實施營養午餐費用減半政策，每學期逾六百名學子受惠。台西鄉公所表示，隨著當地綠能發電案場增加，廠商陸續提撥電力開發協助金回饋，考量財源充足，一一四學年度起實施營養午餐費用全免政策，成為縣內第二個午餐費全免鄉鎮。

    半價變免錢 逾600學子受惠

    原雲林縣內僅有麥寮鄉因六輕工業區設廠，在台塑企業提撥回饋金下，讓鄉公所實施國中小營養午餐免費超過廿年，今年八月廿五日起，台西鄉也跟進。

    台西鄉長李文來表示，不少太陽能、風力發電案場進入鄉內，如創維風電、允能離岸風電等廠商，都將電協金提撥給公所，因此兩年前起推動校園營養午餐費用減半，實施兩學年共花費約四百萬元，考量近年還有碩力光電等廠商進場，總發電量提高，也會使電協金增加，未來財源充足，本學年度開始全面推動營養午餐費用全免，估計每年約四百萬元，超過六百名學生受惠。

    台西鄉家長表示，以往每個月都需要繳交七百元餐費，每學期換算下來需要超過三千元，聽聞午餐費全免，非常開心。

    另東勢鄉原受台塑促協金嘉惠，餐費減半，後因期限已屆終止政策，公所去年起以自有財源，對全鄉六校續辦餐費減半政策。鄉長張健福表示，孩子福利不能少，將再努力爭取，盼成為餐費全免第三鄉。

