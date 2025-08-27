雲縣綠議員提案 普發縣民1萬元

雲林縣議會民進黨團提案建請縣府將從民眾超徵、超收的錢還稅於民，普發現金每人1萬元給縣民。（記者黃淑莉攝）

2025/08/27 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣民進黨籍議員昨天在議會臨時會中提案，建請雲林縣政府比照中央「還稅於民」，將四年來中央退稅補助五○．三八億元，加計每年地方超徵、超收的錢，以實質回饋方式還財於民，普發縣民每人現金一萬元。雲林縣議會議長黃凱裁示，請縣府研議辦理。

議長裁示請縣府研議辦理

縣議會民進黨團總召蔡孟真指出，今年七月立法院通過特別條例，將中央超收稅金普發現金，引起熱議，不少民眾希望議員能提案，要求雲林縣政府比照中央還稅於民，因此建請縣府將過去四年中央退稅補助縣府五十多億元，加計每年地方稅超徵、民眾罰款超數等，屬於全體縣民所繳納的公共財源，規劃普發現金每人一萬元；縣議員張維崢說，還稅於民普發現金不是只有雲林提出，希望議會各黨團不分黨派支持。

請繼續往下閱讀...

國民黨總召李明哲表示，不分黨派支持雲林縣府預算，為民眾爭取更多福利，大家都很期望，中央願意在一般統籌分配款不要減少的情況下，發放一萬元沒問題，但中央可能會用其他方式增加地方預算負擔。

雲林縣長張麗善指出，過去四年中央超收稅金給縣府補助，縣府依照鄉親需求這幾年增加很多建設，預算也是議會審議通過，縣府如期執行，五十多億全數執行完畢，相信這些建設、福利民眾是有感的。

黃凱表示，推動公共政策也要師出有名，普發現金是否有急迫性、正當性，要有精準配套，相信以縣長智慧可以妥當處理，請縣府研議辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法