台南文化獎揭曉 黃文博、TASO獲獎

南市文化局長黃雅玲（左）25日先代表市長黃偉哲拜訪祝賀台灣藝術家交響樂團文化基金會董事長蔡素珠（右）。（南市文化局提供）

2025/08/27 05:30

黃致力本土文化研究與出版 台灣藝術家交響樂團文化基金會 深耕藝術教育

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第十四屆「台南文化獎」得主出爐，個人獎由長年投入本土文化研究與出版的黃文博獲得；團體獎則由致力推廣古典與跨界音樂的台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO）榮膺。兩者在民俗保存與藝術教育深耕多年，雙雙成為台南文化典範。

黃民俗著作逾百冊 並主編文史教材

黃文博（曾任坔頭港國小校長）是資深民俗與信仰研究者，一生奉獻於田野調查與文化出版，著作逾百冊，並主編地方文史教材超過八十冊，被譽為「在地文化守護者」。他自一九九四年起主持《南瀛文化研究叢書》，開啟南瀛學風潮；二○一三年又推動《大台南文化叢書》及《大台南文化資產叢書》，累積近百冊出版，協助多項國家級民俗認定，並以影像保存王船信仰。近年更透過台語詩集推廣母語文學，曾獲教育部本土語言傑出貢獻獎與多項文學肯定。

認道長與道士科儀 值得深入探索

黃文博表示，一路走來，有許多志同道合的朋友一路相挺，共同完成出書；家人也全力支持，讓他無後顧之憂，能專心投入文史研究與本土文化推廣。他期許未來能更深入探索台南的文化資產與專書撰寫，特別是台南道長與道士科儀，民俗與宗教文化作為極具價值的文化資產，值得優先推動並被世界看見。若台南能率先踏出這一步，其他城市也能跟進努力，進而爭取成為聯合國世界非物質文化遺產的潛力資產點。

TASO辦新年音樂會 積極推廣合唱

團體獎得主TASO，自二○一八年起舉辦「府城新年音樂會」，成為台南重要文化慶典。多年來策劃跨界演出，包括《名人音樂廳—吳興國的戲劇人生》、《P.S.遇見你》、《邁向新世界》等，展現音樂與戲劇、文學的融合。基金會也積極推廣合唱，成立台南與屏東節慶合唱團、台南少年合唱團，並於二○二三年設立「TASO Orchestra Academy獎學金」，協助音樂系學生職涯探索；去年更啟動偏鄉藝術關懷計畫，實踐音樂平權理念。

南市文局長黃雅玲（左）25日先代表市長黃偉哲拜訪祝賀黃文博（右）獲台南文化獎。（南市文化局提供）

