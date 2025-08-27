為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日治田中神社「祭器庫」 彰化縣府列暫定古蹟

    田中鎮「鼓山寺」現址曾是日治田中神社，其「祭器庫」傳出將被拆除，彰化縣文化局列暫定古蹟。（記者顏宏駿攝）

    田中鎮「鼓山寺」現址曾是日治田中神社，其「祭器庫」傳出將被拆除，彰化縣文化局列暫定古蹟。（記者顏宏駿攝）

    2025/08/27 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮在日治時期曾興建一座神社，地點位於現在的「鼓山寺」，該寺目前仍有少數「田中神社」遺物，其中日式建築的「祭器庫」，近日驚傳要被寺方拆除，文化界立即通報文化局，並列為暫定古蹟，拆除工程全面停止。

    當地文史工作者張錫池說，很多田中人不知道鼓山寺現址就是昔日的「田中神社」，創建於一九三九年的田中神社，地方的慶典或結婚都在此舉行，但國民政府來台後，具「日本化」意象的神社被拆除，僅存祭器庫、石燈籠及鎮座執行碑等三項重要文物完整保留。

    張錫池說，祭器庫位在昔日的鳥居旁邊，是放置日本神轎的地方，田中神社拆除時，不知何故把它保留下來；近日有文化人士目睹工程人員進駐，把「祭器庫」清空，現場並有多根工程界標，引發「拆除危機」疑慮，多名文化人士在網路上串連，引起縣府文化局重視，昨天現場貼出公文，將「祭器庫」列為暫定古蹟並下令工程停止。

    他表示，戰後田中神社一度被改成「鎮安宮」，供奉國姓爺鄭成功，一九五七年又改建為鼓山寺。地方文史人士認為，建寺時神社與一部分石燈籠的石材構件被當成填方材料，至今埋在鼓山寺的混凝土地基中。

    張錫池表示，祭器庫見證田中神社過去的歷史，不僅應該保留，更應登錄為歷史建物，讓大家了解這裡昔日曾有一座田中神社。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播