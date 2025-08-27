日治田中神社「祭器庫」 彰化縣府列暫定古蹟

田中鎮「鼓山寺」現址曾是日治田中神社，其「祭器庫」傳出將被拆除，彰化縣文化局列暫定古蹟。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮在日治時期曾興建一座神社，地點位於現在的「鼓山寺」，該寺目前仍有少數「田中神社」遺物，其中日式建築的「祭器庫」，近日驚傳要被寺方拆除，文化界立即通報文化局，並列為暫定古蹟，拆除工程全面停止。

當地文史工作者張錫池說，很多田中人不知道鼓山寺現址就是昔日的「田中神社」，創建於一九三九年的田中神社，地方的慶典或結婚都在此舉行，但國民政府來台後，具「日本化」意象的神社被拆除，僅存祭器庫、石燈籠及鎮座執行碑等三項重要文物完整保留。

張錫池說，祭器庫位在昔日的鳥居旁邊，是放置日本神轎的地方，田中神社拆除時，不知何故把它保留下來；近日有文化人士目睹工程人員進駐，把「祭器庫」清空，現場並有多根工程界標，引發「拆除危機」疑慮，多名文化人士在網路上串連，引起縣府文化局重視，昨天現場貼出公文，將「祭器庫」列為暫定古蹟並下令工程停止。

他表示，戰後田中神社一度被改成「鎮安宮」，供奉國姓爺鄭成功，一九五七年又改建為鼓山寺。地方文史人士認為，建寺時神社與一部分石燈籠的石材構件被當成填方材料，至今埋在鼓山寺的混凝土地基中。

張錫池表示，祭器庫見證田中神社過去的歷史，不僅應該保留，更應登錄為歷史建物，讓大家了解這裡昔日曾有一座田中神社。

