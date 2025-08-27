南投台16線大車號牌污損 民質疑躲測速

南投省道台十六線水泥車、砂石車多，部分車尾號牌污損難辨。（民眾提供）

2025/08/27 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台十六線集集路段，有民眾反映，當地水泥車、砂石車等大車往來頻繁，卻有部分車輛後車牌污損難辨，質疑是反制測速照相的怪招；對此，南投警方表示，車牌污損車輛被測速照相拍到後，確實較難查緝，不過可透過該車經常行駛路徑進行攔查，後續將加強該路段號牌污穢取締，以杜絕大車鑽此漏洞超速。

警方︰加強取締 勿心存僥倖

民眾表示，台十六線沿路有相當多的砂石場與疏濬工程，往來砂石車、水泥車眾多，近日就有水泥車的後車牌沾滿淤泥，污損嚴重難以辨識，並目睹行經測速照相路段，似乎未有降至速限的情況，質疑是仗著車尾號牌污穢，就算被測速照相拍到，警方也會因難以辨識而無法開罰，簡直是「反測速」的怪招。

警方回應，今年舉發砂石車、水泥車等大車號牌污穢共卅二件，針對號牌污穢車輛，若被測速照相拍到，短期確實因號牌無法辨識難以查緝，不過仍可透過該車經常行駛的路段安排攔查，畢竟車款、車種無法輕易變更，仍可運用車輛特徵進行查緝，後續也會加強該路段車輛號牌污穢取締，違者可處三百至六百元罰鍰，呼籲用路人切勿心存僥倖。

