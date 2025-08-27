為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    爆合約糾紛 台中雙層觀光巴士、餐車停駛

    2025/08/27 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市去年十二月上路的雙層觀光巴士，以及今年五月上路的雙層觀光餐車，因經營的三晉整合營銷公司營運虧損，與承租車輛的華府旅行社發生契約糾紛，目前兩輛車雙雙停駛；民進黨市議員張家銨痛批荒謬，不僅傷害台中城市形象，更凸顯盧秀燕市府一貫「只會沾光、不願負責」的態度；台中市政府觀旅局則表示，這兩種車均為民間自行籌辦，觀旅局未補助任何經費。

    營運不到1年 議員批傷害形象

    向三晉公司承租雙層觀光巴士的華府旅行社，其公關部門總經理陳育琳表示，去年十二月開始營業上路，而觀光餐車是三晉自己營業，華府與三晉的觀光巴士合約到今年底，但是八月十一日收到三晉終止公文，指合約到十五日；這是三晉片面解約，而且上百萬的押金也未歸還，影響公司權益，已對三晉發出存證信函。

    市府︰民間自行籌辦 未補助經費

    三晉董事長徐浩源無奈表示，由於台灣的國際觀光客下降，致使公司營運嚴重虧損，包括台北的觀光巴士，都因觀光客少而難以為繼，因此台中觀光餐車無法營業，三重客運也是三晉公司的股東，兩輛車都是三重客運所有，如要續租，要改向三重客運承租；公司將召開股東大會，討論公司是否要清算還是解散。

