    千噸水肥偷排下水道 台中市府：不會喝到「屎水」

    環保公司清運水肥等廢棄物後，勾結污水下水道施工包商及工人，將水肥倒進台中市污水下水道，當場被檢警查獲。 （警方提供）

    環保公司清運水肥等廢棄物後，勾結污水下水道施工包商及工人，將水肥倒進台中市污水下水道，當場被檢警查獲。 （警方提供）

    2025/08/27 05:30

    非法業者勾結下水道包商 檢警現逮 水利局︰污水再利用只限澆灌

    〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中地檢署日前查獲一家環保公司，串通污水下水道施工承包商與工人，把多達一千公噸的水肥與油污廢水，傾倒於台中市的污水下水道，許多民眾擔心喝到肥水或影響環境；台中市政府水利局表示，污水下水道的水會集中流至水資源中心的污水處理廠，處理後變成乾淨的水，就算再利用也是只限澆灌，不可用於民生，民眾不用擔心喝到水肥污水。

    合法掩護非法 中檢起訴15人

    台中地檢署檢察官指揮保七總隊第三大隊中區中隊等單位，跟蹤環保公司水肥車，今年五月六日在台中市北屯區的十一期重劃區，當場抓到環保公司業者涉嫌勾串污水下水道施工包商與工人，利用施工機會，把多達上千公噸的水肥、餐廳油污廢水，排入污水下水道內，以「合法掩護非法」，台中地檢署共起訴業者與工人等十五人，聲明沒收犯罪所得五一七萬多元。

    中檢起訴後，此事隨之曝光，許多民眾擔心喝到水肥水；水利局表示，下水道施工包商是內政部國土署下水道分署的標案承攬廠商，利用台中市十一期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程犯案。

    污水回收處理 不做民生使用

    水利局強調，水肥流入污水下水道，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理變成乾淨的水，就算回收再利用，也只能用於澆灌道路花木，不得作為民生使用，民眾不可能喝到，不需擔心。

    至於整體環境受影響的疑慮，台中市環保局指出，經查污水下水道進流及出流都正常，污水處理廠每天可處理數十萬公噸廢水，整體環境不受影響。

