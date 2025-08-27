《曾遭評全台最醜》未開放公民參與 台中市旗突改版

台中市舊市旗（左）曾被評全台最醜，市府昨公布新市旗（右），融入台中市府徽「湖心亭」及「臺中」中英文字樣。（市府提供）

2025/08/27 05:30

白底融入府徽「湖心亭」及「臺中」的英文 議員︰閉門造車 且忽略原中縣意象

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市使用至少八十年的市旗，採黃底紅色「臺中市」字樣設計，曾被網友評為「全台最醜市旗」，台中市長盧秀燕廿六日宣布台中市旗即日起改版，改以白底並融入台中市府徽「湖心亭」，及「臺中」中英文字樣；民進黨市議會黨團總召王立任與多名議員均痛批，市旗變更設計是城市大事，市府卻未開放公民參與，竟「閉門造車」，甚至縣市合併多年，新市旗只見舊台中意象，原台中縣意象再度被忽略，令人遺憾。

林佳龍曾辦新市旗徵選 未成功

原台中市旗曾遭網友評為「全台最醜市旗」，前市長林佳龍一度舉辦徵選新市旗活動，最後未能調整成功；台中市民政局長吳世瑋指出，舊版市旗自一九四五年台中市改制為省轄市時沿用迄今，但來源及啟用年代不詳，原市旗使用已至少八十年。

原為黃底紅字 沿用至少80年

盧秀燕昨天突然在市政會議宣布，台中市有市旗，也有台中市政府的府旗，府旗為府徽湖心亭標誌，民眾對府徽較熟悉，因市民長期對市旗有意見，經內部討論後，在最小變動下，新版市旗與府徽湖心亭合而為一，加上中英文「臺中」字樣，做台中市象徵，也跟府旗較有一致性，將通令各機關更新市旗。

王立任指出，台中的市樹跟市花都經由民眾票選產生，台中市旗是城市重要象徵，議員及市民要求修正多年，前市長林佳龍至少還公開徵求民眾投稿，盧市府卻自行決定，完全封殺公民參與討論空間。

綠營︰城市大事 市府草率行事

民進黨市議員楊典忠、黃守達均曾在議會質詢市旗議題，楊典忠說，市旗變更是城市重要大事，盧市府竟閉門造車，僅由內部少數人討論就決策，甚至縣市合併以來，改版的市旗只見原台中市的意象，台中縣意象再度被模糊；黃守達也說，盧市府倉促、草率產生新市旗，扼殺討論與調整彈性，盧市府在城市治理上的輕率，又豈止一面市旗而已。

