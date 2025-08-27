湖口4線幸福巴士上路 月底前免費搭

湖口鄉「幸福巴士」上路。（記者廖雪茹攝）

2025/08/27 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在各界努力下，新竹縣湖口鄉「幸福巴士」昨天上路，規劃四條路線，可通往湖口火車站、天主教仁慈醫院、新竹市、新豐鄉、新竹工業園區等，八月卅一日前免費搭乘體驗。

幸福巴士「新竹︱湖口線（經新豐）」幸福一號路線，為原新竹客運「五六二二」路線轉型，途經湖口火車站、信勢國小、新豐火車站、明新科大、新竹高工及新竹女中等站，每日來回八個班次。

「北窩路︱湖口火車站線」幸福二號路線，途經湖口火車站、天主教仁慈醫院、湖口好客文創園區、長嶺村集會所及長安社區活動中心等站。

「北窩路︱湖口火車站線（經湖口高中）」幸福三號路線，途經湖口火車站、天主教仁慈醫院、綠園、青年之墅、全家花園等站。兩線都是每日來回十四班固定班次及兩班預約班次。

「湖口火車站︱工業區線」幸福四號路線，途經湖口火車站、天主教仁慈醫院、運動公園、光復路、仰德高中及南陽公司等站，每日來回十二班固定班次及兩班預約班次。

湖口鄉幸福巴士將於九月一日開始收費，全票十五元，優待票八元，可以使用新竹縣敬老愛心卡及桃竹竹苗TPASS通勤月票搭乘。

