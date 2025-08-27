竹縣路暢專案9月啟動 鎖定4鄉鎮市違停

新竹縣警局9月起啟動「路暢專案」，鎖定4鄉鎮市要道強勢執法。（竹縣警局提供）

2025/08/27 05:30

竹北、新豐、湖口及竹東等區內要道 強勢執法

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一一○違規停車報案平均每月五五七七件，報案量近三年快速成長，縣警察局運用警政數據建立「熱區×熱時」時空模型，昨天宣布自九月一日起實施「路暢專案」，提醒用路人遵守交通規則。

月均報案量逐年增加 今年5577件

警察局分析一一○違規停車報案數據，二○二三年月平均三八三○件、二○二四年月平均五三八八件及二○二五年月平均五五七七件，相關報案量呈現逐年增加趨勢。違規停車除佔用道路，造成車流壅塞外，行車也容易遮蔽視線並迫使行人繞行，長年來已成為導致交通事故、影響交通秩序的關鍵因素之一。

警察局表示，將於九月一日起實施的「路暢專案」，運用警政數據整合分析近三年的違規停車報案及舉發紀錄，建立新竹縣轄內「熱區×熱時」時空模型，專案期間內將鎖定各路段違停熱時，展開強勢執法，並依據情資滾動式調整勤務部署時地，以確保行人優先、車流順暢。

滾動式檢討 執法熱點隨時變更

強勢執法熱點包含竹北市中華路、三民路、中正東西路、光明商圈及高鐵站周邊區域；新豐鄉與湖口鄉台一線、明新商圈、火車站、傳統市場及新竹產業工業區周邊道路；竹東鎮火車站周邊、北興路、長春路、東寧路、工業一路、光明路、下員山路等要道。

交通隊長魏才淋呼籲民眾，勿心存僥倖違規停車，落實「停車入格、不併排，紅黃線及人行道不違停，接送學童依動線」，提升新竹縣交通秩序，並將持續以大數據分析，滾動式檢討，隨時變更熱點區域。

