為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「微笑，來自龜山」 跟著藝術家看見幸福

    日本插畫藝術家大石曉規（左一）說明他的創作。（桃市府提供）

    日本插畫藝術家大石曉規（左一）說明他的創作。（桃市府提供）

    2025/08/27 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局與藝文設施管理中心推出「微笑龜山計畫」彩繪微笑符號，為九月六日到十一月九日在龜山區A8藝文中心推出的「微笑，來自龜山」特展暖身；A8藝文中心指出，特展將邀請日本插畫藝術家大石曉規，透過藝術家的視角，帶領在地居民認識自己生活的地方。

    日本插畫家大石曉規 笑臉圖像暖心

    「微笑，來自龜山」特展九月六日起在桃園機場捷運長庚醫院站的A8藝文中心登場，由大石曉規用溫暖童趣的簡約線條與標誌性的笑臉圖像，搭配鮮明的色彩，創造出簡單卻深刻的情緒語言，希望帶領民眾感受龜山的美好，也能讓在地居民進一步認識自己生活的地方。

    為特展暖身，「微笑龜山計畫」邀請機捷A8站周邊的企業，包括亞朔開發股份有限公司、環球購物中心桃園A8店、林口長庚紀念醫院代表們，在長庚空橋、環球購物中心商場內玻璃帷幕進行彩繪，希望藉由大石曉規標誌性的微笑符號，帶給更多民眾滿滿的幸福感。

    A8藝文中心也將於廿八日到卅日，舉辦為期三天的「藝術共創工作坊」，由大石曉規與繪本老師、肢體表達老師，帶領居民透過情緒體驗、想像討論、繪畫創作，創造龜山幸福樣貌，共創作品將於後續的特展中展出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播