「微笑，來自龜山」 跟著藝術家看見幸福

日本插畫藝術家大石曉規（左一）說明他的創作。（桃市府提供）

2025/08/27 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局與藝文設施管理中心推出「微笑龜山計畫」彩繪微笑符號，為九月六日到十一月九日在龜山區A8藝文中心推出的「微笑，來自龜山」特展暖身；A8藝文中心指出，特展將邀請日本插畫藝術家大石曉規，透過藝術家的視角，帶領在地居民認識自己生活的地方。

日本插畫家大石曉規 笑臉圖像暖心

「微笑，來自龜山」特展九月六日起在桃園機場捷運長庚醫院站的A8藝文中心登場，由大石曉規用溫暖童趣的簡約線條與標誌性的笑臉圖像，搭配鮮明的色彩，創造出簡單卻深刻的情緒語言，希望帶領民眾感受龜山的美好，也能讓在地居民進一步認識自己生活的地方。

請繼續往下閱讀...

為特展暖身，「微笑龜山計畫」邀請機捷A8站周邊的企業，包括亞朔開發股份有限公司、環球購物中心桃園A8店、林口長庚紀念醫院代表們，在長庚空橋、環球購物中心商場內玻璃帷幕進行彩繪，希望藉由大石曉規標誌性的微笑符號，帶給更多民眾滿滿的幸福感。

A8藝文中心也將於廿八日到卅日，舉辦為期三天的「藝術共創工作坊」，由大石曉規與繪本老師、肢體表達老師，帶領居民透過情緒體驗、想像討論、繪畫創作，創造龜山幸福樣貌，共創作品將於後續的特展中展出。

